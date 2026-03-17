El "Peter Pan" de Septime Webre llega en abril al Teatro Degollado

La puesta en escena del clásico de “Peter Pan”, dirigida por el coreógrafo Septime Webre, llegará por primera vez a México. Su recinto estelar será el Teatro Degollado, donde celebrará seis funciones en abril.

Con producción original de Mi Amor Entertainment y la Fundación Tonatiuh Gómez, se trata de una adaptación inédita inspirada en la cultura mexicana. El montaje corre a cargo del primer bailarín internacional, Tonatiuh Gómez; la dirección artística a Septime Webre, reconocido coreógrafo y actualmente Director Artístico del Hong Kong Ballet, además de contar con la colaboración del Ballet de Jalisco.

Considerada una de las producciones de gran formato más relevantes del ballet contemporáneo en México, “Peter Pan”, de Septime Webre, llegará al país con una propuesta escénica de gran escala que reúne a más de 85 artistas en escena, además de una compleja integración de vuelo escénico, multimedia, videomapping, escenografía y vestuario de alto nivel.

En “Peter Pan”, de Septime Webre, se combinará el ballet clásico con elementos de slapstick, hip hop, tango y una fuerte carga teatral, para abordar temas universales como la imaginación, el crecimiento, la pertenencia, la pérdida materna, así como la diversidad y la inclusión.

Aquí, la historia se sitúa en un universo visual inspirado en la península de Yucatán y el Caribe, que integra referencias a la civilización maya, la época de los piratas de los siglos XVIII y XIX, y el auge cultural de ciudades como Mérida a inicios del siglo XX.

“Peter Pan”, de Septime Webre, tendrá seis funciones en las fechas 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril en el Teatro Degollado de Guadalajara.

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AO

