Un final británico para la Orquesta Filarmónica de Jalisco

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) concluirá su Tercera Temporada 2025 con un programa que combina estrenos y repertorio británico y nórdico, bajo la dirección de la maestra invitada Catherine Larsen-Maguire. Los conciertos se llevarán a cabo este jueves 4 de diciembre, a las 20:30 horas, y el domingo 7, a las 12:30, en el Teatro Degollado.

El programa destaca por el estreno en México de Lamia, de la compositora británica Dorothy Howell, una obra poco difundida pero considerada pieza clave dentro del repertorio inglés de principios del siglo XX. La presencia de Larsen-Maguire marca además su regreso al pódium tapatío, donde ha sido reconocida por su precisión interpretativa y su enfoque equilibrado entre claridad y profundidad musical.

El pianista italiano Luigi Borzillo —ganador de más de cuarenta concursos internacionales y con presentaciones en recintos como Carnegie Hall, Musikverein y el Mozarteum de Salzburgo— debutará con la OFJ interpretando el Concierto para piano en la menor de Edvard Grieg, una de las obras más emblemáticas del romanticismo escandinavo.

El cierre del programa quedará a cargo de la Sinfonía núm. 2, “Una sinfonía de Londres”, de Ralph Vaughan Williams, una partitura de gran aliento sinfónico que retrata la vida urbana y los paisajes londinenses. La obra no formaba parte de los programas de la OFJ desde 2019.

Larsen-Maguire, directora británica-alemana con una destacada carrera en Europa y América, actualmente se desempeña como Directora Musical de las Orquestas Juveniles Nacionales de Escocia y es reconocida por su versatilidad y experiencia como ex fagotista principal de la Komische Oper Berlin.

El público interesado podrá conocer más sobre el programa en la charla preconcierto impartida por el maestro Guillermo Salvador, con acceso libre este jueves 4 de diciembre a las 18:45 horas en el lobby del Teatro Degollado.

Los boletos están disponibles en boletomovil.com y en taquillas del teatro con precios desde 100 pesos. En la taquilla se ofrece un 30% de descuento para estudiantes, docentes, personas mayores y personas con discapacidad con credencial vigente.

Más información está disponible en el sitio oficial www.ofj.com.mx y en las redes sociales de la OFJ.

SV