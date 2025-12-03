Nuevas voces para la cultura: Jalisco renueva su consejo 2025–2028

La comunidad cultural de Jalisco tendrá nuevos interlocutores para los próximos tres años. La Secretaría de Cultura del Estado dio a conocer a las y los integrantes del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) para el periodo 2025–2028, un organismo que funciona como enlace entre las instituciones y el sector creativo y cuya labor es de carácter honorífico.

La integración responde a la convocatoria emitida en septiembre y a un modelo mixto de selección: el Gobernador designó dos tercios de los titulares por cada disciplina, mientras que el tercio restante fue elegido por una comisión del propio consejo, a partir de las y los consejeros en funciones. En total, son 31 titulares y 7 suplentes los que asumirán el encargo en once áreas artísticas y patrimoniales.

En Arte Público y Efímero participarán Elia del Pilar Posada Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez Silva y Yamir Ali Yedet Martínez. Para Artes Plásticas fueron nombrados Alfonso Javier Itzcóatl Collignon Orozco, Alma Maythé Loza Barajas y Ricardo Xavier Cortés Fernández, con Aurora Jocabed Ville Rodríguez y Héctor Manuel Plascencia Aguirre como suplentes.

El área de Artesanías será representada por Mercedes Paloma Flores Pérez, Juan Pablo Fuentes Méndez y Daniela Estefanía Gándara Gámez; como suplentes quedan Margarita Barajas Zendejas y Elizabeth Nuflo Gutiérrez. En Cine y Video figuran Jorge Díaz Sánchez, Ana Cristina Alfaro Barbosa y José Vadir Sotelo Flores, con Christian Vázquez Carrasco como suplente.

Para Culturas Indígenas y Afromexicanas fueron elegidos Norbertha de la Cruz Chivarra y Santiago Eduardo Palomino Núñez. En Cultura Popular se integran Jorge Alejandro Díaz Romo, Saul Luis Juan Seda y Francisco Galindo Rizo.

El área de Danza contará con Nora Margarita Pérez Corona, Ana Montserrat Martínez Medina y Martín Ortiz Aceves, mientras que Cinthia Macías Ramírez fungirá como suplente. En Letras, las consejeras serán Irene Ruvalcaba Ledesma y Fátima Vanessa Carrillo Mendoza.

En Música participarán Fernando Manuel Gallegos Escamilla, Blanca Itzel Reyes Gutiérrez y Humberto Acevedo Díaz, con Thalía Marlene Chávez Tovar como suplente. Para Teatro se integran Adriana Lourdes Abundis Medina, José Luis Esquivel Velasco y Oswaldo Martínez Lobato. Finalmente, en Patrimonio Edificado estarán Claudia Rueda Velázquez, Alberto Mata Márquez y Gilda Rivera Larios.

Con esta renovación, la Secretaría de Cultura busca fortalecer la representación del sector y abrir espacios de consulta que permitan acompañar la toma de decisiones públicas desde la experiencia de artistas, gestores y especialistas. El nuevo consejo comenzará labores en 2025 con el reto de continuar articulando la relación entre gobierno y comunidad cultural en un momento de transformación para las políticas culturales del Estado.

SV