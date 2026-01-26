El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció que Chile será el País Invitado de Honor en su edición 41, que se realizará del 17 al 25 de abril de 2026. La presencia del país sudamericano marcará uno de los ejes de la programación del encuentro cinematográfico, que mantiene su vocación como plataforma para el cine mexicano e iberoamericano.

La edición 41 del FICG se llevará a cabo en fechas distintas a los años recientes. El festival, que había celebrado sus últimas ediciones en junio, se adelantará algunas semanas debido a la realización del Mundial de Futbol, ajuste que definió el calendario del encuentro organizado por la Universidad de Guadalajara.

Fundado en 1986, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara cumple cuatro décadas como uno de los espacios de exhibición y encuentro más relevantes para la cinematografía de Iberoamérica desde el occidente de México. A lo largo de 40 años, el FICG ha funcionado como un punto de encuentro entre cineastas, productores, distribuidores y públicos, así como una plataforma para la circulación de películas mexicanas y latinoamericanas en el ámbito internacional.

Además de su próxima edición en Guadalajara, el FICG mantiene actividades fuera del país como parte de la conmemoración de sus cuatro décadas de trayectoria. Una de ellas es la muestra “FICG comes to Berlin”, que se realiza en Alemania con una selección de películas que han sido referentes en distintas ediciones del festival.

La muestra se llevará a cabo del 30 de enero al 8 de febrero en el cine Babylon Kino, recinto ubicado en la calle Rosa-Luxemburg-Straße 30, en Berlín. El inmueble, inaugurado en 1929, forma parte del circuito cultural de la ciudad y fue restaurado en el año 2000 para albergar programaciones de cine de arte y retrospectivas.

“FICG comes to Berlin” reúne largometrajes documentales y de ficción que han integrado la Selección Oficial del festival en distintas etapas de su historia. La iniciativa busca extender la presencia del encuentro tapatío más allá de México y compartir una parte de su programación con audiencias internacionales, en un momento clave para el balance de su trayectoria.

