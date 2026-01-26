Del 29 de enero al 1 de febrero, Guadalajara será sede de ART WKND GDL, el circuito de arte contemporáneo que reunirá a galerías, museos, estudios de artistas, espacios independientes y proyectos culturales en distintos puntos de la ciudad. En su edición 2026, el encuentro sumará a más de 60 espacios y se mantiene como una antesala estratégica de Zona Maco en la Ciudad de México, consolidándose como una escala clave para la escena artística nacional.

En esta edición, el artista plástico Claudio Limón participa como creador invitado, con una agenda que incluye una exposición individual, intervenciones en proyectos colectivos, la creación de la imagen oficial del evento y su presencia en actividades públicas programadas durante la Semana del Arte en Guadalajara.

En entrevista con EL INFORMADOR, Claudio Limón detalló que su participación en ART WKND GDL 2026 se despliega en distintos frentes y surge de una colaboración directa con la comunidad artística local. El artista señaló que su involucramiento inició con la creación de la imagen oficial del encuentro, lo que dio pie a una agenda de actividades distribuidas en tres espacios de la ciudad.

“Este año soy el artista invitado y me siento muy honrado de haber colaborado con Guadalajara para crear la imagen oficial del ART WKND GDL”, afirmó, al destacar la relevancia del fin de semana para la escena cultural de la ciudad.

Uno de los ejes de su participación será la exposición individual “No vivirás con los ojos cerrados”, que se presentará en Casa Limón, su estudio ubicado en la Colonia Moderna. La muestra está integrada por una serie de pinturas inspiradas en el Sol y plantea una reflexión en torno a la conciencia, la atención y la luz como parte de la experiencia vital. Limón explicó que se trata de una colección construida a partir de una paleta limitada y de una investigación formal sostenida en el tiempo, compartió el artista.

La colección está compuesta por piezas cuadradas, monocromáticas. “Es una colección solamente en azul y blanco. El azul es un color que me gusta mucho y que forma parte de una búsqueda que ya es característica de mi trabajo”, añadió.

La exposición será inaugurada el viernes 30 de enero, de 17:00 a 21:00 horas, con un cóctel abierto al público. De acuerdo con Claudio Limón, el encuentro busca propiciar un diálogo directo con los asistentes y compartir su proceso creativo, así como el espacio donde actualmente desarrolla su trabajo.

Activa nuevos espacios y proyectos

Además de su exposición individual, Claudio Limón participa en el proyecto colectivo Corporativo de Arte, una iniciativa orientada a generar vínculos entre artistas y clientes mediante propuestas concebidas para distintos espacios. La muestra se presentará en Casa Francia 1379, ubicada en la Colonia Moderna, un inmueble de principios del siglo XX que funcionará como sede temporal del proyecto durante ART WKND GDL.

Limón explicó que su rol dentro del colectivo va más allá de la exhibición de obra e incluye labores de acompañamiento y gestión. “Estoy ayudando, siendo un canal o un puente entre el artista y el cliente. Hemos estado trabajando en mi estudio para posicionar su obra en diferentes espacios”, señaló.

El proyecto contempla un brunch el sábado 31 de enero, de 10:00 a 14:00 horas, con la participación de ocho artistas y obra en formatos como escultura, pintura, instalación y artesanía. Limón adelantó que realizará una intervención mural en el espacio. “Voy a hacer una intervención en uno de los muros”, comentó.

La exposición colectiva contará con obra de Karian Amaya, Paty Lo, Tania Gaxiola, Rocío Sáenz, Arroyo, Popdots y Once Patios, y se plantea como un proyecto en expansión que busca dialogar con distintos contextos y fortalecer la escena artística local durante la Semana del Arte.

Otro de los espacios donde Limón tendrá presencia es MOTOR | Arte en Movimiento, una plataforma cultural ubicada en una casa patrimonial del Centro Histórico de Guadalajara. El proyecto se suma a la agenda de ART WKND GDL con dos exposiciones inaugurales y funciona, al mismo tiempo, como la preapertura de un espacio de trabajo y exhibición de largo plazo.

“Motor es una casa patrimonial en el centro de Guadalajara. Como parte de esta activación del centro, queremos aportar este nuevo espacio”, explicó el artista. En este recinto se presentarán las exposiciones “Silly Symphonies”, de Lazzaro Rotas, y “La luz se está yendo”, de Héctor Anaya, que se inaugurarán el miércoles 28 de enero a las 19:00 horas.

Limón detalló que MOTOR también tendrá un uso permanente dentro de su práctica artística. “Aquí voy a mudar parte de mi estudio para producir mis piezas de gran formato. Mi estudio actual, en la Colonia Moderna, se va a convertir en una galería tipo showroom”, señaló. El espacio contará además con áreas para exposiciones experimentales y programas de residencia.

“Vamos a tener cinco espacios para artistas locales y uno para artistas extranjeros. Iniciaremos residencias artísticas con el objetivo de apoyar a la comunidad local y lo que sucede en el centro”, explicó. Añadió que la intención es que los proyectos desarrollados tengan impacto en el entorno inmediato. “Queremos que los artistas colaboren con el barrio y que los proyectos generen un beneficio social o cultural”.

La Catedral de Guadalajara como lienzo

Dentro de la agenda pública de ART WKND GDL 2026, Limón también participa en el arranque de la Semana del Arte con un video mapping que se proyectará sobre la Catedral de Guadalajara. El artista confirmó que la ilustración y el diseño del proyecto son de su autoría.

“El video mapping marca el inicio de toda la Semana del Arte. Se presentará el miércoles 28 y se proyectará durante cuatro días. Todo el contenido visual es mi ilustración y mi diseño”, explicó. La pieza incluye referencias a monumentos, construcciones y símbolos culturales de la ciudad. “Es mi visión de Guadalajara: aparecen monumentos, personajes artísticos y elementos locales como el charro y el Ballet Folclórico”.

Para Limón, la proyección representa un momento significativo en su trayectoria. “Ver mi trabajo reflejado en un símbolo tan importante como la Catedral es algo muy especial”, concluyó.

El arte toma las calles

El programa de ART WKND GDL reúne recorridos guiados, inauguraciones, presentaciones curatoriales y visitas de estudio en distintos barrios y espacios culturales de Guadalajara. Según los organizadores, busca acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos y consolidar a la ciudad como un punto clave del calendario artístico nacional e internacional.

Para comprender el origen y la evolución del circuito, EL INFORMADOR conversó con Paulo Orendain, uno de sus impulsores, quien ha acompañado el proyecto desde sus primeras etapas, cuando era conocido como Pre Maco, y posteriormente como FIRST/GDL ART WKND o ART WKND GDL. Aunque actualmente reside en Madrid, Orendain continúa vinculado al desarrollo del encuentro. “Lo inicié junto con José Noé (Suro). Cuando empezó todo Pre Maco e hicimos el FIRST GDL ART WKND, estuve muy involucrado. Durante muchos años fui responsable de unir la agenda de los espacios culturales que ofrecían actividades”, explicó.

Con el tiempo, señaló, el evento se transformó y amplió su alcance. “Comenzó como un fin de semana muy específico, para pocas galerías y pocas personas. Hoy es un evento de dominio público, con una agenda abierta para la ciudad y otra privada para coleccionistas e instituciones que visitan Guadalajara antes de Zona Maco”, detalló. En ese crecimiento, agregó, se incorporaron marcas y equipos de trabajo que derivaron en agendas paralelas dentro del mismo fin de semana.

Orendain destacó que el carácter colectivo es uno de los pilares del proyecto. “Lo valioso del GDL Art Weekend o del Pre Maco es que no tiene dueño. Es un ejercicio hecho por los tapatíos, para la ciudad y para quien quiera acercarse. La escena contemporánea se une para abrir estudios, museos, exposiciones y galerías”, afirmó. Ese espíritu, dijo, ha permitido consolidar el encuentro como un espacio de convivencia cultural, distinto a la dinámica acelerada de las ferias comerciales.

“El fin de semana propicia comidas, cenas y momentos de encuentro. En la feria todo mundo corre; aquí la magia está en abrir las puertas no solo a visitantes extranjeros, sino al público en general y, sobre todo, a la comunidad”, añadió. Orendain recordó que, en sus inicios, la programación era mínima. “Cuando empecé a unir los proyectos, la agenda ocupaba cuatro hojas; hoy supera las 50. El crecimiento ha sido exponencial”, concluyó.

Un fin de semana que ya es tradición

¿ART WKND GDL, GDL Art Weekend, Pre Maco o FIRST/GDL ART WKND? Más allá de las distintas denominaciones que ha adoptado con los años, el circuito de arte contemporáneo que activa Guadalajara suma más de una década de trabajo continuo.

Desde la coordinación actual, Ileana Jaime Félix, integrante del equipo creativo de FIRST/GDL ART WKND, ofrece una lectura complementaria sobre la historia y el presente del encuentro. Señala que el proyecto cumple 15 años de realización ininterrumpida en alianza con Tequila 1800. “Antes se llamaba Pre Maco y después se le nombró FIRST/GDL ART WKND, que es lo que nosotros seguimos coordinando”, precisa.

Para la edición 2026, el equipo coordina la participación de más de 60 espacios, entre galerías, museos, estudios de artistas y proyectos vinculados al arte contemporáneo, además de producir actividades específicas en algunos recintos. “Indexamos todas estas actividades en una agenda pública, donde hay desde museos hasta estudios personales de artistas, y, en paralelo, una agenda más exclusiva en la que coordinamos recorridos para personalidades que vienen de fuera”, señala.

El programa contempla actividades en sedes como el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), una inauguración en Plataforma Arte Contemporáneo y la tradicional comida en Cerámica Suro, además de acciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La producción general del fin de semana se realiza, de acuerdo con la coordinadora, en colaboración con Tequila 1800, aliado del proyecto desde hace más de 12 años.

Entre los espacios participantes se encuentran: Travesía Cuatro, Casa Orbe, Galería Tiro al Blanco, AGO Projects y Estación MAZ, así como museos como el Museo Raúl Anguiano (MURA), el Museo Cabañas y el Museo de la Ciudad, además de estudios de artistas y proyectos independientes, todos integrados en la agenda general del fin de semana.

Más allá de las denominaciones y las marcas, Jaime Félix destaca el impacto del encuentro en la relación del público con el arte contemporáneo. “Este fin de semana se ha convertido en una tradición en Guadalajara. Ha cobrado fuerza y lo importante es que más personas se acerquen al arte y reconozcan que estas expresiones existen”, afirma. En ese sentido, considera que el circuito funciona como una puerta de entrada para recorrer, en un solo periodo, la oferta cultural de la ciudad.

La edición 2026 contempla además actividades especiales en el espacio público, las cuales serán anunciadas en los próximos días por Cultura Guadalajara.

CT