MUSA amplía horario y suma actividades durante ART WKND GDL

En el marco de un fin de semana marcado por actividades artísticas en la ciudad, el MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara anunció la realización de Noches de Museo con horario extendido y programación especial los días 30 y 31 de enero. La iniciativa busca ampliar el acceso del público a sus exposiciones y sumarse a la dinámica cultural que acompaña al ART WKND GDL 2026.

Durante ambas jornadas, el recinto universitario abrirá de 10:00 a 21:00 horas, con última entrada a las 20:30, lo que permitirá a visitantes, asistentes y participantes del encuentro artístico recorrer las salas del museo fuera de su horario habitual. Además de la apertura extendida, se ofrecerán recorridos guiados y actividades vinculadas a una de las exposiciones en curso.

La primera jornada especial se llevará a cabo el viernes 30 de enero. Ese día, el museo mantendrá abiertas todas sus exposiciones y ofrecerá dos recorridos guiados vespertinos. A las 19:00 horas se realizará un recorrido por la muestra Orden salvaje, encabezado por la creadora Rocío Sáenz, quien compartirá detalles sobre su proceso de trabajo y dirigirá una actividad especial con los asistentes. El material generado durante esta dinámica formará parte de una obra que será producida posteriormente.

Más tarde, a las 20:00 horas, se llevará a cabo un segundo recorrido guiado, a cargo de Daniela Martínez, responsable de Servicios Educativos del MUSA. Este recorrido estará enfocado en las obras de José Clemente Orozco que se encuentran en el Paraninfo “Enrique Díaz de León”, espacio que alberga las primeras pinturas monumentales realizadas por el muralista jalisciense en Guadalajara. Durante la actividad se abordará el contexto y la relevancia de estas piezas dentro de la trayectoria del artista.

El sábado 31 de enero, el museo mantendrá el mismo horario extendido, de 10:00 a 21:00 horas. En esta segunda jornada, la programación incluye un recorrido y actividad especial por la exposición Orden salvaje, nuevamente con la participación de Rocío Sáenz, programado a las 11:00 horas. Esta actividad permitirá a los asistentes acercarse al contenido de la muestra desde una perspectiva guiada y participativa.

Además de las actividades programadas durante las Noches de Museo, el MUSA informó que a lo largo de toda la semana permanecerán abiertas sus exposiciones temporales. Entre ellas se encuentran Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno; Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman, que contará con un recorrido guiado el domingo 1 de febrero a las 11:00 horas; Los libros de Barcelona. Diseño y edición y Orden salvaje.

El museo recordó que su ubicación es en Avenida Juárez 975, en el centro de Guadalajara. De manera regular, el MUSA abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas. Tanto la entrada al recinto como la participación en las actividades programadas son gratuitas, lo que forma parte de la política de acceso abierto del espacio universitario.

YC