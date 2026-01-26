Teatro y danza reciben el respaldo del público en la UdeG

La participación del público marcó el pulso de la séptima edición de los Premios del Público a las Artes Escénicas de Cultura UDG, una ceremonia que reconoció el trabajo de creadoras y creadores de teatro y danza a partir de la votación directa de quienes asistieron a las funciones durante 2025.

La gala se realizó este fin de semana en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas y comenzó con un “incidente técnico” que fue incorporado al desarrollo del evento como un recurso escénico. Una cartulina y un mensaje de voz reproducido desde un teléfono celular sirvieron para anunciar la segunda y tercera llamada, en un gesto que abrió la ceremonia desde el humor.

La conducción estuvo a cargo del actor Fernando Memije y la actriz Felissa Vicente, quienes acompañaron la entrega de preseas correspondientes a 22 categorías. El reconocimiento consiste en una butaca diseñada por el artista Adrián Guerrero e intervenida por artistas plásticos locales.

El galardón se otorga con base en la votación del público asistente a las funciones presentadas en cuatro recintos universitarios: el Teatro Experimental de Jalisco, el Teatro Vivian Blumenthal, el Estudio Diana y el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Al finalizar cada función, las y los espectadores llenaron una papeleta que fue contabilizada para definir a las personas ganadoras.

“Los cuatro recintos trajeron en 2025 más de 14 mil espectadores y cada uno, al final de la función, llenó una papeleta que contó para la determinación de los ganadores del día de hoy, donde 52 compañías participaron para llegar esta noche”, señalaron los anfitriones durante la ceremonia.

Entre los reconocimientos entregados destacaron los relacionados con el diseño escénico. En la categoría de Mejor Diseño de Imagen Publicitaria de Proyectos Profesionales fue reconocido Alejandro Meza Macías por la obra A lo mejor te encuentro (y cuando te encuentre, voy a abrazarte mucho), mientras que en Proyectos Nuevas Voces el premio fue para Mar Valdez por Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado.

El diseño de vestuario también tuvo presencia en ambas categorías: Mireya Contreras fue reconocida en Proyectos Profesionales por ¡Feliz cumpleaños hermana!, y Luis Diego Amézquita junto con Meztli Ramírez recibieron el galardón en Proyectos Nuevas Voces por Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado.

En iluminación, el premio en Proyectos Profesionales fue para Luis Fernando Nano Cano por Casting para un hermano, mientras que Elaine Helguera obtuvo el reconocimiento en Proyectos Nuevas Voces por El criollo noblehispano. La escenografía fue reconocida en Proyectos Profesionales para Katia Romero Carrillo por Hierbas para la tristeza, y en Proyectos Nuevas Voces para Blanca Bailón, Gabriela Pescador e Iván García Castillo por Ser + no ser = nose: Instructivo para aquellos que no saben qué ser.

En las categorías de actuación y ejecución dancística, María Itzyali Navarro González fue reconocida como Mejor Bailarina por Nacer, crecer y amar, mientras que Alexis Fabián Velázquez obtuvo el premio a Mejor Bailarín de Proyectos Profesionales por la misma obra. En actuación, Diana Espinoza fue reconocida como Mejor Actriz de Proyectos Profesionales por Legatus y Dimittas, y Mafer Barrera recibió el galardón a Mejor Actriz de Proyectos Nuevas Voces por In-significantes.

Luis Córdova fue distinguido como Mejor Actor de Proyectos Profesionales por Legatus y Dimittas, mientras que Luis Gregorio Quintero recibió el premio en Proyectos Nuevas Voces por Kiwi. En dirección, Karina Hurtado fue reconocida en Proyectos Profesionales por Casting para un hermano, y Jimena Polanco en Proyectos Nuevas Voces por In-significantes.

La coreografía de Hierbas para la tristeza, a cargo de Katia Romero, fue reconocida, al igual que la puesta en escena de In-significantes, dirigida por Sebastián Ibarra, dentro de Proyectos Nuevas Voces. En Proyectos Profesionales, la Mejor Puesta en Escena fue para ¡Feliz cumpleaños hermana!, con César Sevilla, Erandi Rojas Ortiz, Viridiana Gómez “La Piña”, Gabriela Pescador y Maetzin Yaneí al frente. El reconocimiento a Mejor Espectáculo Dancístico de Proyectos Profesionales fue otorgado a Hierbas para la tristeza, a cargo de Katia Romero y Jennifer Cruz Ulloa.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del reconocimiento “Willy Aldrete” a la trayectoria escénica de la bailarina y coreógrafa tapatía Paloma Martínez. Al recibir la presea, expresó: “Gracias por todos los tiempos que me han obsequiado para trabajar y realizar los sueños que hemos tenido juntos”.

Martínez recordó la diversidad de espacios y públicos con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. “Me ha dado mucha felicidad trabajar con la gente de teatro, con bailarines, con niños, con ancianos, con estudiantes, trabajar en la calle, donde se ofrezca”, dijo, y añadió que su práctica ha estado marcada por la posibilidad de bailar “donde sea”, incluso en espacios cotidianos como mercados o comercios.

El reconocimiento como Embajador de las Artes Escénicas fue entregado a Dimitri Sebastián Fafutis González, quien fue la persona que emitió más votos durante el año. La estafeta le fue entregada por el embajador de la edición anterior, Gilberto García Rodarte. “El teatro es de muchísima pasión, emoción y deseo que más gente tenga el gusto de vivir este arte”, señaló Fafutis González, e invitó a difundir el conocimiento escénico entre nuevos públicos.

Antes del cierre, se anunció que a partir de 2026 la boleta de votación incorporará la categoría de Mejor Diseño de Audio. La ceremonia concluyó con un mensaje compartido por las y los conductores: “Lo importante es reír, hacer fiesta, lo importante es hacer teatro”.

Con información de la UdeG.

MF