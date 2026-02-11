El Museo Cabañas inició el año con una agenda que articula exposiciones, programas educativos y actividades públicas a lo largo del primer semestre, en un contexto marcado por la próxima realización del Mundial 2026 y por la continuidad de una gestión que entra en su séptimo año. Así lo expuso en entrevista con EL INFORMADOR su directora, Susana Chávez Brandon, al detallar el arranque del año y las líneas de trabajo que guían al recinto.

“Nosotros mantenemos el museo muy activo y arrancamos muy rápido, porque inauguramos el 10 de enero nuestra primera exposición del programa de 2026”, explicó. Para este año, el museo tiene previstas entre 13 y 14 exposiciones, además de los programas paralelos, las actividades de mediación y las noches de museo, que forman parte de la dinámica regular del recinto.

En ese marco, Chávez Brandon señaló que, al ser Guadalajara sede mundialista, se prevé un incremento en el número de visitantes, por lo que el museo trabaja para ofrecer varias muestras de manera simultánea. “Estamos pensando que para ese tiempo tengamos seis exposiciones que se puedan ver de manera simultánea, para que quienes vengan a conocer los murales de Orozco también tengan una oferta variada”, dijo.

Como parte de esa preparación, el Museo Cabañas estableció una colaboración con la Fundación Cultural Banamex, para presentar una selección de su colección de pintura, que incluye obras de Diego Rivera, Manuel Rodríguez Lozano y Jorge Enciso, este último también representado en el acervo del propio museo.

A lo anterior se suma una exposición vinculada al futbol desde una perspectiva distinta a la conmemorativa. “Es difícil no tocar el tema”, reconoció la directora al referirse a “Polvo llanero”, una muestra que aborda el futbol desde el arte contemporáneo, con énfasis en aspectos sociales, comunitarios y de diversidad, sin centrarse en trofeos o memorabilia deportiva.

Durante febrero, el museo mantiene una programación expositiva que reúne muestras de distintos periodos y enfoques. Una de ellas es “Insistir el arte popular. Colección Roberto Montenegro”, curada por Miguel Arelis, que propone una nueva lectura del acervo de arte popular que resguarda el museo. La exposición, parte de la colección permanente, plantea la posibilidad de considerar estas piezas como una manifestación del arte moderno en México y permanecerá abierta hasta mayo en el Circuito Sur, Sala Servín.

Otra de las exposiciones en curso es “Escurrimientos y craqueladuras. Orozco, Siqueiros y la piroxilina”, que establece un diálogo entre dos obras realizadas con esa técnica: “Los ahogados” de José Clemente Orozco, perteneciente a la colección del museo, y “El nacimiento del fascismo” de David Alfaro Siqueiros, en préstamo.

Chávez Brandon describió la muestra como “un mano a mano entre los dos grandes muralistas” y destacó la investigación realizada por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que permite observar procesos y capas que no son visibles a simple vista. La exposición estará abierta hasta el 14 de junio en el Circuito Sur, Sala 8.

Refuerza su proyección ante el Mundial

En paralelo, el museo ha sido considerado por agencias y operadores turísticos como un punto de referencia para visitantes nacionales y extranjeros durante el periodo mundialista. De acuerdo con Chávez Brandon, los contactos que se han establecido hasta ahora se enfocan principalmente en la difusión del espacio y en dar a conocer el edificio y su relevancia cultural.

En cuanto a las obras de renovación en el entorno del inmueble, la directora indicó que la información disponible apunta a que concluirán en marzo. “No tenemos una fecha tal cual, pero es lo que se ha dicho”, señaló, al detallar que la fuente de la explanada se mantendrá como un elemento a ras de piso, concebida como espejo de agua.

Las muestras actuales en el museo

La directora destaca que todavía se encuentran activas dos exposiciones vinculadas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, cuyo invitado fue Barcelona. “Vendrán las mujeres” propone un recorrido por 150 años de historia de la ciudad a partir de las voces de escritoras que han reflexionado sobre la vida urbana, el espacio público y la acción política. La muestra estará disponible hasta el 1 de marzo.

En el mismo periodo se presenta “Tres maneras de entrar: Rodoreda, Verdaguer, Brossa. Una trilogía de Cabosanroque”, integrada por tres instalaciones escénico-sonoras dedicadas a figuras centrales de la literatura catalana, que combinan sonido, objetos y dispositivos visuales.

En el Circuito Norte, Salas 1 a 4, se encuentra “Antenas al vacío. Fernando Sampietro”, curada por Cuauhtémoc Medina y Ana Sampietro. La exposición revisa la producción de un artista cuya obra permaneció resguardada por su familia durante décadas y que desarrolló una práctica que incluyó pintura, cine en formato Super 8 y ejercicios de apropiación visual. Esta muestra estará abierta hasta el 22 de febrero. A ella se suma, en el gabinete de pintura, “Las cosas cuando nadie las ve” de Alicia Ayanegui, curada por Lorena Peña Brito, que permanecerá hasta el 19 de abril en el Circuito Sur, Sala 13.

La oferta del museo se completa con actividades permanentes como cine, charlas y estaciones de creación, así como el programa “Vive Viernes”, dirigido a infancias durante los días de consejo técnico escolar. “Recibimos a las infancias para que pasen un día aquí, se diviertan y aprendan de arte”, explicó la directora, al detallar que estas jornadas incluyen talleres, recorridos y actividades vinculadas con las exposiciones y los murales.

Piezas de la exposición “Insistir el arte popular. Colección Roberto Montenegro”, curada por Miguel Arelis. CORTESÍA

El reto del Cabañas en su nueva etapa

Al hacer un balance de su gestión, Chávez Brandon recordó que en diciembre se cumplieron seis años desde su llegada a la dirección del museo.

“Atravesar por la pandemia fue difícil y nos transformó mucho la manera en que el museo trabajaba internamente”, afirmó.

Ese periodo, añadió, permitió ordenar procesos relacionados con las colecciones, aunque las afluencias previas a 2019 aún no se han recuperado por completo. En retrospectiva, consideró que el museo ha ampliado sus programas de inclusión y diversificado sus formas de relación con el público, con iniciativas como las noches de museo y visitas en horarios distintos.

La directora reconoció que la escala y la arquitectura del edificio pueden generar distancia en algunos visitantes, por lo que una de las tareas centrales ha sido “romper esas resistencias” mediante propuestas que integren pensamiento crítico, formación y distintas experiencias de visita.

El Museo Cabañas abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre los martes.

Además de las exposiciones en curso, el museo tiene previstas otras actividades durante el semestre, entre ellas la charla “La curaduría en cuestión”, con Cuauhtémoc Medina, que se llevará a cabo hoy; “Las gardenias en el apocalipsis”. El cine de Fernando Sampietro, con Jesse Lerner, el 18 de febrero; y el Laboratorio de imagen animada impartido por Daniel Román los días 14 y 15 de febrero.

También continúan los recorridos por murales en español e inglés, los recorridos teatralizados y las estaciones de creación con talleres semanales.

Finalmente resaltan la exposición “Deseos diferentes”, con curaduría de Dorothée Dupuis, integrada por obras de varios artistas contemporáneos. La muestra llegará al museo próximamente.

CT