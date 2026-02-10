Como parte de su Primera Temporada 2026, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) invita al público tapatío a su debut en el Foro LARVA, donde ofrecerá dos conciertos gratuitos. La cita será este jueves 12 de febrero a las 20:30 horas, y el domingo 15 de febrero a las 12:30 horas.

Con cupo limitado a 350 asistentes, la OFJ —en colaboración con la Coordinación de Desarrollo Social de Jalisco y Cultura Guadalajara— enfatizó que estos eventos priorizarán a personas adultas mayores y con discapacidad.

El programa musical correrá a cargo de la directora invitada Inés Rodríguez Pedraza, e incluirá cuatro obras:

La obertura de Isabella, de Franz von Suppé.

La Suite de Sylvia, de Léo Delibes.

La obertura de Juana de Arco, de Verdi.

La Pequeña Suite Mexicana de Nubia Jaime Donjuan

Para poder reservar tu acceso doble —adulto mayor o persona con discapacidad más su acompañante—, deberás enviar un correo a más tardar hoy, martes 10 de febrero a: contacto.ofj@gmail.com, indicando:

Nombre, edad y concierto al que se desea asistir

Este puede ser para la presentación del jueves 12 de febrero o bien, para el domingo 15 de febrero. El cupo máximo para público en general es de 110 personas por concierto, con preferencia para personas con discapacidad y adultos mayores, quienes deberán presentar credencial INAPAM el día del evento.

Las puertas abrirán 45 minutos antes del concierto, para facilitar el acceso a todos los escuchas. El Laboratorio de Artes Variedades; Foro LARVA está ubicado en Calle Ocampo 120, Zona Centro, Guadalajara.

Acerca del LARVA

Construido en el lejano 1688 como el Colegio de San Juan Bautista en 1688, fue derrumbado dos siglos más tarde, en1826. No fue hasta 1940 que este fue reconstruido e inaugurado como el Cine Variedades, hasta su cierre en 1996.

El proyecto de transformar el espacio en el Teatro de la Ciudad (Guadalajara) comenzó a gestarse a comienzos de los 2000, pero, no fue hasta el 2009 que el LARVA abrió sus puertas como foro alternativo, biblioteca, cafetería y videosala.

