Después de casi dos décadas de ausencia en los muros mexicanos, una de las colecciones más influyentes del arte moderno nacional vuelve al lugar donde todo comenzó. El Museo de Arte Moderno recibe “Relatos modernos. Obras emblemáticas” de la Colección Gelman Santander, una exposición que no solo restituye al público un conjunto fundamental de obras del siglo XX, sino que reactiva preguntas vigentes sobre la construcción de la modernidad artística en México.

La muestra reúne 68 piezas de la histórica colección formada por Jacques y Natasha Gelman a partir de la década de 1940, un acervo que ayudó a consolidar la proyección internacional del arte mexicano y que hoy regresa al país antes de emprender una nueva etapa de itinerancia global. El reencuentro no es menor: se trata de obras que han marcado el imaginario visual del país y que dialogan, desde el presente, con nuevas generaciones de espectadores.

Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros aparecen aquí no como nombres consagrados, sino como fuerzas activas de un relato complejo. La curaduría, a cargo del Museo de Arte Moderno, articula un recorrido que va más allá del canon y propone una lectura plural del arte moderno mexicano, atravesada por tensiones entre tradición y vanguardia, identidad nacional y experimentación formal.

El guion curatorial se despliega en cuatro núcleos: “Retratos. Presencias construidas”; “Naturaleza: entre el orden y el caos”;” La creación de una nación” y “Lo moderno: paradojas de una nueva realidad”. Desde ahí, la exposición revela cómo los artistas del periodo imaginaron cuerpos, paisajes y símbolos que aún hoy definen la cultura visual del país.

Entre las piezas más significativas se encuentran los retratos comisionados por los propios Gelman a figuras clave de la época, así como obras icónicas como “Vendedora de alcatraces” (1943), de Diego Rivera, donde se sintetiza su particular equilibrio entre tradición popular y lenguaje moderno. José Clemente Orozco está presente con un autorretrato en acuarela que condensa su temperamento crítico, y con Salón México (1940), una mirada sombría a la vida nocturna capitalina.

La presencia de Frida Kahlo ocupa un lugar central: diez óleos, entre ellos “Autorretrato con collar” (1933) y “Diego en mi pensamiento” (1943), subrayan la fuerza introspectiva y simbólica de una artista cuya obra sigue generando lecturas contemporáneas. Completan el panorama piezas de Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otros.

Más allá de su relevancia estética, la exposición también da cuenta del valor patrimonial de la colección: 27 de las obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, y su exhibición ha implicado un riguroso proceso de registro y conservación por parte del INBAL, reforzando la protección y trazabilidad de este legado.

“Relatos modernos” reafirma la vocación del Museo de Arte Moderno como espacio para repensar la historia artística del país y reconocer el papel del coleccionismo en la preservación de una memoria común. El regreso de la Colección Gelman Santander no es sólo una muestra: es una invitación a volver a mirar el siglo XX mexicano desde el presente.

La exposición podrá visitarse del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026 en el Museo de Arte Moderno, en el Bosque de Chapultepec.

CT