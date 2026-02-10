Buscan declarar patrimonio estatal las técnicas del equipal en Zacoalco

La Secretaría de Cultura de Jalisco inició el proceso para evaluar la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de carácter estatal a las Técnicas Tradicionales de Elaboración del Equipal, luego de recibir la solicitud formal promovida por artesanas y artesanos del municipio de Zacoalco de Torres.

El documento fue entregado al Secretario de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, durante un acto protocolario realizado en el Centro de Convenciones Antigua Casa de las Artesanías, en la plaza principal del municipio. Como parte de la jornada, el funcionario realizó un recorrido por talleres del barrio tradicional de San Juan, zona donde se concentra una parte significativa de la producción equipalera.

Previo a la entrega formal, Ascencio Rubio visitó dos talleres ubicados en la Calle Rayón, donde sostuvo un encuentro directo con artesanas y artesanos, quienes expusieron los procesos de elaboración del equipal, el uso de herramientas tradicionales, la selección de materiales y las variantes de diseño que se producen en la localidad.

Las técnicas tradicionales de elaboración del equipal en Zacoalco de Torres se distinguen por el uso de piel curtida, así como por el empleo de materias primas locales como palo de rosa, palo dulce, mezcal cenizo, varas de tasiste, carrizo, ixtle y piel. El proceso incorpora herramientas como el clavo de riel, la tarabilla, la alezna y la cazanga, que continúan en uso dentro de los talleres del municipio.

A diferencia de otros municipios del estado donde también se elaboran equipales —entre ellos Cuautitlán de García Barragán, Pihuamo, San Gabriel, Mezquitic y Bolaños—, en Zacoalco de Torres se mantiene una producción activa y extendida. De acuerdo con un censo reciente, más de 250 artesanos desarrollan este oficio en talleres distribuidos en la cabecera municipal.

Durante el acto protocolario, la Presidenta Municipal, Nancy Toscano Hoyos, dio la bienvenida a las personas asistentes. En su intervención, César Francisco Laguna de León, uno de los promoventes de la solicitud, recordó a los artesanos que impulsaron el reconocimiento del oficio en años anteriores y señaló la necesidad de proteger estos saberes ante los desafíos relacionados con el relevo generacional y los cambios en los procesos productivos.

La entrega de la solicitud estuvo a cargo de Adán Cortés Encarnación, acompañado por la artesana Sara Montes Rubio, quienes presentaron los distintos juegos del expediente conforme a lo establecido por la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La documentación será revisada por la Jefatura de Patrimonio Intangible, instancia encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En caso de proceder, se iniciará la integración del expediente técnico dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

El procedimiento contempla la elaboración del expediente, su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, la revisión por parte de los portadores del conocimiento, la emisión de un dictamen por especialistas y la posterior valoración del Ejecutivo estatal para la publicación del decreto correspondiente.

De manera paralela, el proceso busca desarrollar, junto con las y los artesanos, una Guía de Manejo que permita establecer acciones para la salvaguardia y transmisión de los conocimientos vinculados a la elaboración tradicional del equipal.

Al evento asistieron autoridades municipales, integrantes del Cabildo, representantes de la Secretaría de Cultura, entre ellos la Directora de Patrimonio Cultural, Ximena López Nakashima, y la Jefa de Patrimonio Intangible, María Guadalupe Arredondo Ochoa, así como artesanas y artesanos equipaleros que respaldan la solicitud.

