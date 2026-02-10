Isaac Hernández presenta la doceava edición de “Despertares”

Con once ediciones a cuestas, “Despertares”, proyecto encabezado por el bailarín mexicano Isaac Hernández, se ha consolidado como una de las galas dancísticas más relevantes no sólo de México, sino del circuito internacional. A lo largo de más de una década, el espectáculo ha logrado posicionarse como un punto de convergencia entre tradición y contemporaneidad, excelencia técnica y riesgo artístico.

La cita regresa al Auditorio Nacional el próximo 29 de agosto de 2026 con su doceava emisión, reafirmando su vocación por reunir diversidad escénica y miradas actuales sobre la danza.

Ayer, durante una conferencia de prensa realizada en el Lunario del Auditorio Nacional, Isaac Hernández compartió los primeros detalles de esta nueva edición, acompañado por su hermana y productora ejecutiva, Emilia Hernández, así como por Sergio Eguiarte, director de Marketing de Banamex. Desde su concepción, explicaron, “Despertares” ha buscado ir más allá del formato de gala para convertirse en una experiencia que dialogue con distintos públicos y disciplinas.

“Me encanta estar aquí y sentir que ‘Despertares’ ya es parte de la vida cultural y de la tradición en México”, expresó Hernández. “Cada año es una experiencia maravillosa y uno de los proyectos más importantes de mi vida y de mi carrera. Volver al Auditorio Nacional siempre es especial, porque aquí se reúne un público muy diverso que se acerca a la danza desde muchos lugares”.

El bailarín subrayó que uno de los ejes fundamentales del proyecto ha sido ampliar la percepción del ballet y la danza escénica, sacándolos de una idea elitista o cerrada. “Despertares es un escenario donde la danza se vive con libertad. Artistas de distintas disciplinas y trayectorias internacionales comparten el mismo espacio. Como director artístico, me interesa construir una experiencia exigente y auténtica, que acerque al público a la danza desde la excelencia, pero también desde la emoción humana”, señaló.

Una gala visionaria de alcance mundial

La doceava edición de “Despertares” articula un programa ambicioso que combina fragmentos de obras clásicas con propuestas contemporáneas y lenguajes híbridos. En escena participarán bailarines de talla mundial que interpretarán momentos emblemáticos de piezas como “Carmen”, “Giselle” y “Otelo”, estableciendo un diálogo entre el repertorio histórico y las sensibilidades actuales.

Uno de los momentos destacados será el debut de Isaac Hernández en Sinatra Suite, coreografía de Twyla Tharp creada originalmente para Mikhail Baryshnikov. Esta participación refuerza la vocación de “Despertares” como un espacio donde se generan encuentros inéditos y donde figuras consolidadas asumen nuevos retos artísticos frente al público mexicano.

La edición 2026 también marcará la primera presentación en México de Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss. Originario de República Checa, Mensa es bailarín, ilustrador y artista visual, y ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad de fusionar breakdance con danza experimental y movimiento contemporáneo, generando un lenguaje corporal que dialoga con la ilustración y la gráfica urbana.

A este cruce de estilos se suma la participación de Bayley Taps, bailarín de Nueva Zelanda especializado en tap dance. Su trabajo se distingue por una combinación de virtuosismo técnico, ritmo acelerado y una fuerte presencia escénica, que reinterpreta el tap desde una perspectiva contemporánea, cercana al espectáculo y la teatralidad.

Uno de los momentos más esperados de la gala será la presentación de Approach 17. Opening. The unreachable suspension point, producción de la Yoann Bourgeois Art Company, interpretada por el francés Olivier Mathieu. Se trata de una pieza que explora el equilibrio, la caída y la suspensión, y que se ha vuelto ampliamente reconocida por su potencia visual. “Es una obra que llevamos casi diez años intentando traer”, explicó Hernández. “Muchos la conocen por imágenes virales, pero verla en vivo es una experiencia completamente distinta”. Para su presentación en el Auditorio Nacional, la compleja escenografía —que incluye un trampolín y una estructura de escaleras— será construida especialmente en México.

“Me emociona porque seguimos ampliando los horizontes de ‘Despertares’, permitiendo que artistas de distintos lenguajes se presenten en nuestro escenario y que el público viva experiencias escénicas complejas y poco habituales”, añadió el bailarín.

Desde la producción, Emilia Hernández destacó el impacto cultural del proyecto. “Nuestro objetivo es que México tenga acceso a una programación que, de otro modo, sólo sería posible viajando a más de diez países”, señaló. “Muchos de los artistas vienen por primera vez a México e incluso al continente. Que los ojos del mundo se vuelquen hacia nuestro país a través de este talento es algo muy especial”.

AGÉNDALO

La doceava edición de “Despertares” se presentará el sábado 29 de agosto de 2026 en el Auditorio Nacional. Los boletos estarán disponibles a partir del 14 de febrero a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.