Tras el anuncio de que la Colección Gelman Santander —con obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros— viajará a España y desde ahí será gestionada por la Fundación Santander, hoy la Secretaría de Cultura informó que parte de ella se exhibirá en el Museo de Arte Moderno a partir del 17 de febrero.

Será en la exposición Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander que el público podrá apreciar 68 piezas de este importante acervo del siglo XX, y las cuales no habían sido exhibidas en dos décadas, puntualizó la dependencia.

El 21 de enero pasado Fundación Santander anunció que la Colección Gelman será administrada por el banco español, debido a que se llegó a un acuerdo con los Zambrano, familia de empresarios originaria de Monterrey que, reveló Santander, adquirió la colección en 2023.

Santander había dicho que la primera parada de la colección sería en España, durante la programación inaugural de Faro Santander, en junio, para después tenerla en museos de todo el mundo. Sin embargo, iniciará en México, donde estará expuesta hasta el 17 de mayo.

El Instituto Nacional de Bellas Artes informó que, de las 68 obras que integran la exhibición, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, y que se ha concluido el registro ante el CENCROPAM (instancia responsable de la inscripción de Monumentos Artísticos), tanto de estas piezas como de las otras obras de la Colección Gelman Santander que cuentan con dicha declaratoria.

Entre las piezas destacadas que se presentarán en el MAM encuentran los retratos comisionados por Jacques y Natasha Gelman a Rufino Tamayo, Ángel Zárraga y David Alfaro Siqueiros, además de importante obra de Frida Kahlo como "Autorretrato con collar" (1933) y "Diego en mi pensamiento" (1943). Destaca también obra de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Carlos Mérida y María Izquierdo.

