Fernanda Blaz, expareja de Werevertumorro, saca a la luz todos los abusos

Fernanda Blaz decidió terminar con las especulaciones sobre su ruptura con Gabriel Montiel, mejor conocido como "Werevertumorro", durante el nuevo episodio del pódcast "Hablemos de tal".

La pareja sostuvo una relación a lo largo de siete años, de la cual compartían detalles a través de su canal en colaboración; no obstante, luego de su separación, la creadora de contenido ha hecho evidente todas las complicaciones por las que atravesó.

Durante la plática con el creador de contenido "UnTalFredo", Fernanda Blaz habló sobre el amor y admiración que tenía por Gabriel Montiel; sin embargo, aseguró que su cuerpo comenzó a mostrar signos de estrés, como parte del control en su relación.

"Yo lo amaba, o sea, yo te lo juro que era mi vida, era el mejor hombre, 'jamás me va a engañar', o sea, él es top, yo lo megaadmiraba. Pero mi cuerpo hablaba, ¿sabes?".

Como parte de su ingreso a redes sociales, la influencer comentó que el famoso youtuber comenzó a manejar sus campañas y dinero, y ella recibía el 30% por este trabajo, pero nunca tuvo conocimiento sobre su ganancia.

Por otro lado, Fernanda confesó que después de terminar su relación, se enteró de todas las infidelidades de Werevertumorro, quien aprovechaba cuando estaba fuera del país.

"En Twitter, me empiezan a poner de que: 'tu vato te está engañando con una morra de aquí'", comentó.

