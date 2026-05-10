La primera exposición del Club de niños y niñas de Museo de Arte de Zapopan (MAZ) “Cien gatos” ya se encuentra abierta al público desde el pasado mes de abril y estará disponible hasta el próximo 5 de julio de este 2026 , una oportunidad ideal para acercar a las infancias y a toda la familia a la ilustración contemporánea fuera de las páginas de los libros.

Literalmente se trata de “Cien gatos”; 60 se encuentran en la sala de la exposición, mientras que los demás se esconden dentro de las instalaciones del MAZ en la espera de ser descubiertos.

ESPECIAL

¿Qué tipo de michis hay en la exposición “Cien gatos”?

“Cien gatos” se trata de una exposición de la autora de libros infantiles Cecilia Rébora, que reúne estampas en serigrafía y colografía dispuestas en un librero que presentan escenas autónomas de distintos libros y momentos de producción de la escritora.

En las diversas partes del Maz podrás encontrar gatitos que probablemente ya conces, pertenenientes a historias del dominio publico, como los cuentos ”El gato con botas” (1695) de Charles Perrault y “El gato negro” (1843) de Edgar Allan Poe y la novela Opiniones del gato Murr (1820–1822) de E.T.A. Hoffman, las cuales han sido reinterpretadas por Rébora, de tal forma que los michis ahora exploran las posibilidades escultóricas de una página.

La ilustración demuestra que las historias también pueden contarse sin palabras. A través de un diálogo entre libros, imágenes y espacio, las obras convierten la sala del museo en un escenario donde la imaginación completa cada relato.

Cada gato retratado guarda una escena íntima: una emoción, un gesto, una atmósfera o una presencia que parece permanecer incluso cuando no está del todo visible. La propuesta evoca al enigmático Gato de Cheshire de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, capaz de desvanecerse y, aun así, seguir habitando la memoria y la mirada del espectador.

Antes de disfrutar de los michis, el MAZ te invita a dibujar tu propio gato en el mural como “un ejercicio de acumulación y reiteración que celebra los distintos gestos, emociones y formas que un gato puede ser”.

El Museo de Arte de Zapopan tiene un horario de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, la entrada es gratuita y su ubicación es: Andador 20 de Noviembre 166, Zapopan Centro.

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