El arte y la trayectoria encuentran reconocimiento en el FCM

Como parte de las actividades de la edición número 29 del Festival Cultural de Mayo (FCM), el próximo 22 de mayo se llevará a cabo la entrega del Galardón Don Jorge Garciarce Ramírez, una distinción creada para reconocer a personas cuya trayectoria y trabajo han dejado huella en el desarrollo cultural y social de Jalisco.

El reconocimiento, impulsado por la familia Garciarce en colaboración con el Festival Cultural de Mayo, celebra este año su tercera edición y contempla las categorías de Creación Artística, Sustentabilidad, Bienestar Social y Trayectoria. La ceremonia se realizará en una velada especial que reunirá arte, música y reconocimiento al talento y compromiso de quienes han contribuido desde distintos ámbitos al fortalecimiento de la vida cultural de la entidad.

En la categoría de Creación Artística será distinguido el artista tapatío Sergio Garval, nacido en Guadalajara en 1968. Discípulo del maestro Luis Nishizawa, Garval estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y posteriormente en el School of Visual Arts de Nueva York. Su obra se ha desarrollado a través de disciplinas como dibujo, grabado, pintura y escultura, consolidándose como una figura relevante dentro de la plástica jalisciense y nacional.

El Galardón a la Sustentabilidad será entregado a Jorge Pereda Urrea, en reconocimiento a su labor enfocada en promover una visión responsable hacia el futuro e impulsar acciones vinculadas al desarrollo sustentable.

Por su parte, Esther Cisneros Quirarte recibirá el reconocimiento en la categoría de Bienestar Social, gracias a su trabajo y aportaciones en favor de la comunidad, mientras que José Luis González Iñigo será homenajeado con el Galardón a la Trayectoria por su legado profesional y su contribución en distintos ámbitos.

La entrega del galardón se realizará previo al concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que contará con la participación de la violinista estadounidense Geneva Lewis y la dirección del maestro Johannes Wildner, director invitado originario de Austria.

El programa musical incluirá el Concierto para violín en re mayor, op. 77, una de las obras más destacadas de Johannes Brahms. Compuesta en 1878 y dedicada al violinista Joseph Joachim, amigo cercano del compositor, la pieza fue estrenada el 1 de enero de 1879 con Joachim como solista y Brahms al frente de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.

Con una duración aproximada de 40 minutos, la interpretación formará parte de las actividades artísticas que integran esta edición del FCM, un encuentro que año con año reúne distintas expresiones culturales y reconoce el trabajo de quienes enriquecen la vida artística y social de Jalisco.