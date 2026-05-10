La casa del cura Hidalgo y el imperio de Maximiliano

(Primera parte)

En 2026 se conmemoran 164 años de la batalla del 5 de mayo de 1862, librada en Puebla entre las fuerzas republicanas y el ejército franco-mexicano, que pretendía instaurar en México una monarquía encabezada por un príncipe extranjero. Aunque el triunfo de las tropas comandadas por Ignacio Zaragoza constituyó uno de los episodios más significativos de la resistencia nacional, no logró contener el avance militar francés. Entre septiembre de 1862 y octubre de 1863, el general Élie-Frédéric Forey consolidó la ofensiva imperial mediante la ocupación de decenas de ciudades, villas y poblaciones estratégicas.

Ante la inminente caída de la capital, el 10 de junio de 1863 el presidente Benito Juárez abandonó la Ciudad de México acompañado de su gabinete y su familia. Llevaba consigo los exiguos recursos del erario, archivos oficiales y material de guerra. Comenzó entonces el prolongado itinerario del gobierno republicano, que convirtió temporalmente diversas capitales estatales en sede de los poderes federales hasta establecerse en Paso del Norte.

Durante su estancia en Guanajuato, Juárez visitó la villa de Dolores y ordenó colocar un cuaderno —o quizá algunos pliegos sueltos— para que los visitantes dejaran testimonios escritos de gratitud hacia Miguel Hidalgo y Costilla. Así surgió el posteriormente denominado Álbum de Hidalgo, concebido como un ejercicio de memoria cívica republicana destinado a preservar el recuerdo del iniciador de la independencia.

La naturaleza de este registro cambió de manera significativa con la visita de Maximiliano I de México, en septiembre de 1864. El emperador acudió a Dolores para “solemnizar” el Grito de Independencia y ordenó encuadernar “decentemente este libro a expensas suyas”, según relató Ireneo Paz en la recopilación de autógrafos publicada en 1875. De este modo, un objeto surgido en el contexto del liberalismo juarista fue resignificado por el régimen imperial.

La paradoja resulta reveladora. El espacio concebido para honrar a Hidalgo como símbolo de emancipación fue apropiado por los partidarios del imperio, quienes intentaron presentar la monarquía como heredera legítima de la independencia. El propio Maximiliano escribió:

“Un pueblo que, bajo la protección y con la bendición de Dios, fundó su independencia sobre la libertad y la ley, y tiene una sola voluntad, es invencible y puede elevar su frente con orgullo”, Maximiliano.

Otros visitantes expresaron ideas similares. Ignacio Ramírez depositó en el emperador las esperanzas de los “buenos mexicanos”; I. G. Rocha evocó un futuro prometedor para la patria bajo su mandato, y José María Garibay manifestó gratitud hacia quien, según afirmó, había dejado su patria para salvar a México.

El Álbum de Hidalgo permite observar cómo la memoria histórica fue también un terreno de disputa política en el México decimonónico. Concebido para exaltar la libertad y la tradición insurgente, terminó convertido en un instrumento de apropiación simbólica mediante el cual los defensores del Segundo Imperio Mexicano buscaron legitimar su proyecto político dentro de la narrativa fundacional de la nación.

Para saber

Esta entidad está compuesta por aspectos de índole multicultural que durante su proceso evolutivo ha forjado de manera distintiva su identidad. Sus habitantes como parte esencial de sus componentes producen la herencia cultural material e inmaterial, representada por su entorno natural, arquitectura, urbanismo y tradiciones, los cuales, se encuentran sujetos a un proceso constante de adaptación a los tiempos modernos.