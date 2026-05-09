'El México de los mexicanos III' llega al Ex Convento del Carmen

Entre rituales comunitarios, escenas de barrio, paisajes naturales y estampas de la vida cotidiana, la exposición colectiva “El México de los mexicanos III” llegó este fin de semana al Ex Convento del Carmen para ofrecer una mirada contemporánea sobre la identidad del país a través de la fotografía.

La muestra, integrada por 55 imágenes seleccionadas de una convocatoria nacional impulsada por Fomento Cultural Banamex , abrió sus puertas este sábado en el recinto ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, donde permanecerá hasta el 20 de septiembre con entrada gratuita.

Organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ), mediante el OPD Museos, Exposiciones y Galerías (MEG), en colaboración con Patrimonio Cultural Banamex, la exhibición propone un recorrido visual que transita entre lo urbano y lo rural, lo íntimo y lo festivo, mostrando distintas formas de habitar y entender el territorio mexicano.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, señaló que la llegada de esta exposición forma parte de las actividades culturales que el estado proyecta rumbo al Mundial de Futbol 2026, del cual Guadalajara será una de las sedes.

“‘El México de los mexicanos volumen tres’ es una parte clave del programa de actividades que estamos planteando en el marco del Mundial. Como bien saben, Jalisco será el centro de las miradas internacionales. Queremos que los visitantes regresen a casa con experiencias culturales y artísticas que reflejen realmente el valor patrimonial que tenemos no solo en la ciudad, sino en todo el estado”, expresó.

El funcionario subrayó además la colaboración entre instituciones públicas y privadas para concretar proyectos de esta naturaleza . “Esta inauguración no sería posible sin el trabajo en equipo que hemos realizado junto a Patrimonio Cultural Banamex, que ha sido un aliado que comprende las implicaciones de esta responsabilidad que tenemos en puerta”, añadió.

La exposición tiene su origen en el concurso “El México de los mexicanos”, cuya primera edición se realizó en 2009 y la segunda en 2014. La tercera convocatoria se lanzó en 2024 como parte de la conmemoración por los 140 años del Banco Nacional de México. A lo largo de sus distintas etapas, el certamen ha reunido a más de 40 mil fotógrafos nacionales y extranjeros, quienes han registrado cerca de 100 mil imágenes.

En esta edición destacan obras relacionadas con Jalisco, como “El mar, niños y fútbol”, de Ana María Díaz Meneses, o “Coleadero de la Unión”, de Luis René Saldaña Ramírez, además de la pieza “Makwipa en el equinoccio”, de la fotoperiodista zacatecana Flor Guadalupe Núñez Castañeda, ganadora del Premio Banco Nacional de México 140 Años.

Precisamente, René Saldaña participó en la inauguración en representación de los fotógrafos incluidos en la muestra y destacó el significado de que la exposición llegue a Guadalajara tras su paso por el Palacio de Iturbide en Ciudad de México.

“Ver la exposición en la Ciudad de México fue un gusto enorme, pero verla en casa, verla acá en el Ex Convento del Carmen, creo que viene a cerrar filas en torno a este proceso del arte que también tiene el objetivo de socializar las diferentes manifestaciones y expresiones en los espacios culturales y artísticos”, comentó.

El fotógrafo resaltó además la diversidad de miradas que integran la exposición y cómo cada imagen funciona como un retrato del México actual.

“Creo y hablando a nombre de todos los participantes, que entregamos ese sentir, ese reflejo que encontramos en el día a día, en el a pie de nuestro caminar en nuestros territorios. Hay fotógrafos de zonas metropolitanas, habemos fotógrafos que venimos de las regiones de Jalisco y creo que todo este bagaje cultural viene a enriquecer y darnos una lectura de lo que es el México de hoy”, señaló.

Por su parte, Eduardo Alegre Márquez, director divisional Occidente de Banamex, aseguró que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de colaboración cultural y social con Jalisco, especialmente en el contexto de la próxima justa mundialista.

“En Banamex creemos firmemente que el arte y la cultura son herramientas fundamentales para fortalecer el tejido social. Por ello, nos sentimos profundamente orgullosos de impulsar iniciativas que, como esta, promueven el diálogo, la inclusión y el reconocimiento de nuestra diversidad como país”, expresó.

También destacó que la muestra reúne 55 imágenes que reflejan “la riqueza cultural de nuestro país, así como la fuerza de sus comunidades”, incluyendo 22 fotografías vinculadas con Jalisco.

“El México de los mexicanos III” es además la segunda de tres exposiciones organizadas en conjunto entre Patrimonio Cultural Banamex y la Secretaría de Cultura de Jalisco. La primera fue “Travesías por México: territorios y raíces”, presentada en el Museo Cabañas, mientras que la tercera será “Arte Popular y fútbol”, programada para el Museo Regional de la Cerámica en Tlaquepaque.

La exposición podrá visitarse de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 horas, en el Ex Convento del Carmen, ubicado sobre avenida Juárez, en el corazón de Guadalajara .

SV