El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) abrirá sus salas este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas para recibir Orden salvaje. Se trata de la más reciente exposición de la artista chihuahuense Rocío Sáenz, resultado de un proceso creativo de tres años y del apoyo obtenido a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Integrada por alrededor de 60 piezas, la muestra propone un recorrido por paisajes simbólicos donde la crítica social, el humor negro y la exploración pictórica se entrelazan.

Sáenz explica, en conversación con EL INFORMADOR, que la exposición reúne obras de distintos formatos; sin embargo, la pintura —especialmente la de gran formato— ocupa el eje central. Asimismo, la artista aclaró que no quiso presentar únicamente el producto final de su beca, sino también las rutas paralelas que alimentan su proceso creativo: “Lo interesante también de la muestra es que no solamente es la obra final, sino que también hay procesos que, como les llamo yo, aunque son piezas terminadas —fotografía intervenida, cerámica, dibujos, algunas de mis libretas—, me hace muy interesante mostrar al espectador lo que sucede en medio antes de que se termine la obra”.

Un mapa de exploración con un pensamiento visual en movimiento

La exhibición revela así un mapa de exploración donde cada pieza funciona como fragmento de un pensamiento visual en movimiento. La artista señala que esos materiales colaterales son también laboratorios que le permiten ensayar intuiciones, ensuciarse las manos y tensionar los límites de su propio lenguaje pictórico: “Estas piezas son las formas en las que yo también me inspiro o hago una experimentación alrededor de la pintura”.

Aunque la exposición llegará al museo en 2025, su origen se remonta a un momento distinto, complejo y globalmente incierto: la pandemia. Sáenz recuerda que el acercamiento al MUSA inició entonces, cuando el mundo parecía detenido: “Yo empecé la búsqueda en 2020… tenía mi proyecto más o menos armado. Contactó al entonces curador —hoy director— sin conocernos, en redes. Le digo: ‘Oye, quiero hablar contigo, traigo un proyecto interesante que voy a realizar’. Pero estábamos en pandemia… todo se retrasó”.

A pesar del pausado avance, el interés mutuo se mantuvo. Con el tiempo, Sáenz afinó su proyecto, obtuvo la beca en 2022 y formalizó el acuerdo para exponer en el museo. El calendario terminó acomodándose casi como una coreografía involuntaria: “Esta muestra se está gestando desde 2020, y el tiempo fue perfecto: cinco años exactos para construir la obra y finalizar”.

Con el tiempo, Sáenz afinó su proyecto, obtuvo la beca en 2022 y formalizó el acuerdo para exponer en el museo. ESPECIAL

Crítica social desde el símbolo y el absurdo

B uena parte del trabajo de Sáenz se caracteriza por dialogar con las problemáticas sociales contemporáneas, y Orden salvaje profundiza en esa línea. La artista no rehúye a las preguntas difíciles ni a las imágenes que confrontan, pero evita deliberadamente lo literal. Su obra no funciona como denuncia directa, sino como un dispositivo simbólico que descompone y reordena los imaginarios colectivos.

“Mi pintura responde a las inquietudes, a las dudas, a las propias preguntas que yo me hago”, afirma. “Tiene que ver con los símbolos personales, pero también con lo que sucede afuera: lo universal y lo que nos afecta en México. Me gusta abordar las situaciones que me parecen absurdas, estancadas o problemáticas… como la cuestión de los desaparecidos o la sensación de estar en arenas movedizas por tantos problemas, corrupción, cosas desgastadas o añejas que deberían ser cambiadas, pero siguen existiendo”.

Su crítica, lejos de ser panfletaria, se articula mediante asociaciones poéticas, tensiones visuales y figuraciones enigmáticas. “La pintura no es una narrativa muy clara. No me interesa un discurso digerido para el espectador ni para mí misma, porque sería muy aburrido. Me gustan más las asociaciones complejas y poéticas, con cierto enigma, siempre con un toque de humor negro”.

Color, identidad y la construcción del “orden”

En este cuerpo de obra no existe una paleta cromática homogénea. Cada pieza reclama sus propios colores y su propia lógica interna. Sáenz explica que, aunque el proyecto de beca se desarrolló bajo el título La pradera de los otros, la exposición terminó mutando hacia Orden salvaje, una frase que condensa mejor la fuerza y la dirección final del conjunto.

Te puede interesar: Elsa Cross recibe el Premio José Emilio Pacheco 2026

“Siento que es mucho más contundente y fuerte esta frase… ¿cómo vamos a poner un orden a lo salvaje? Es construir un orden posible en las cosas que no podemos cambiar”, dice. El color, en ese sentido, no funciona como adorno ni como gesto arbitrario, sino como materia que dialoga con el concepto de cada obra: “Cada pieza tiene su propia identidad. El color no es improvisado: la pieza es construida por ciertos colores que necesita para crear una tensión, un diálogo entre la materia y el concepto”.

“Siento que es mucho más contundente y fuerte esta frase… ¿cómo vamos a poner un orden a lo salvaje? Es construir un orden posible en las cosas que no podemos cambiar”, dice. ESPECIAL

Del norte al centro: un sueño que se concreta en Guadalajara

Aunque radica desde hace años en Guadalajara, la artista recuerda que es originaria de Chihuahua: “Todavía se me nota un poco el acento…”, bromea. Pero más allá del acento, hay un vínculo profundo con la ciudad que ahora aloja su muestra, especialmente con el MUSA y el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde se conserva el mural de José Clemente Orozco, uno de sus referentes.

“Es un honor y estoy súper contenta de hacer esta muestra, porque cuando empecé a escribir mi proyecto lo visualicé en el MUSA; era el lugar donde quería exhibir el resultado. El lugar se acomodó perfectamente al momento en que terminé la obra”, cuenta. Y añade un reconocimiento al equipo del museo: “Todos han tenido una súper disposición a la dirección que le he querido dar a esta muestra. Me han apoyado muchísimo y estoy feliz”.

¿Cuándo visitar la exposición?

Orden salvaje se inaugurará el jueves 11 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas, con entrada gratuita. La muestra permanecerá abierta del 12 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026, con horario de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Con alrededor de cuatro meses de exhibición, Sáenz espera que los visitantes regresen más de una vez: “Como la obra tiene muchísimas lecturas, se puede visitar en diferentes tiempos… creo que cada visita dará lecturas distintas”, finalizó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS