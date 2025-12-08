La poeta Elsa Cross es la ganadora del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026, distinción que se otorgará en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), entre el 14 y 22 de marzo del próximo año. El fallo se realizó ayer durante el Congreso Internacional de Literatura Mexicana que organiza UC-Mexicanistas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El premio se concede "por su invaluable trabajo como poeta, traductora de poesía, ensayista, crítica literaria, editora, antologadora y creadora de cuentos y poemas para niños, además de su labor académica como profesora de literatura y filosofía de la religión o como promotora cultural e impulsora de jóvenes poetas y traductores".

La escritora Sara Poot-Herrera señaló que Elsa Cross es una de las pocas especialistas mexicanas en mitología y cultos mistéricos del mundo antiguo; y traductora, no sólo de poesía en francés, inglés e italiano sino en lenguas antiguas.

"Ha escrito 36 libros de poesía. No menos impactantes son todos sus libros de ensayos que abordan cuestiones filosóficas o en torno a la mística y el erotismo, rituales de estética y artes escénicas de la India o el Lejano Oriente en la poesía", dijo.

Al cierre de la FIL, también se celebró el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Yolanda Zamora, periodista y escritora jalisciense con más de 30 años de trayectoria en el periodismo cultural.

AO

