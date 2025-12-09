Arranca CAMP_iN, una iniciativa para las artes escénicas

Desde el día de ayer y hasta el 13 de diciembre se realizará el encuentro de artes escénicas CAMP_iN en Mérida, Yucatán. Desde 2013, este encuentro híbrido se ha llevado a cabo en estados como Jalisco y San Luis Potosí.

Su director, el coreógrafo Jaciel Neri, explica que CAMP_ iN es un encuentro de diferentes plataformas de artes escénicas vinculadas a los ámbitos académicos, creativos, profesionales y de gestión y mediación cultura l: "El ámbito de mostrar, por ejemplo, los servicios involucrados en las artes escénicas, como el diseñador, el abogado, el contador. Un día entero lo dedicamos a un espacio que se llama MERCA_iN, y ahí, literalmente, es una kermés para compartir tus servicios profesionales".

Aunque en CAMP_iN hay eventos abiertos al público, desde un principio se diseñó como una plataforma de vinculación para un gremio particular (creadores escénicos especializados en danza, teatro y circo): "Y está pensado también para generar vinculaciones en el ámbito laboral. Entonces, eso ha generado una situación bien particular, porque todos los participantes de todos los años que hemos hecho, que son 13 emisiones, el 80% de los asistentes ha podido tener vínculos profesionales muy concretos, y alrededor del 25%, ha obtenido trabajo en un encuentro como estos".

Neri señala que, además, el diseño del encuentro tiene una relación muy concreta con la sociedad y los contextos donde este se realiza año con año. El perfil de los inscritos en el encuentro, que este año fueron 130, son los jóvenes recién egresados de escuelas profesionales de artes escénicas, como la Escuela Nacional de Danza, la Academia de la Danza Mexicana, la Universidad de las Artes de Yucatán y la Universidad de las Artes de Aguascalientes: "Tenemos presencia de muchas universidades y centros educativos a nivel nacional".

Entre los maestros invitados para esta edición destacan los nombres de Juliana Faesler, Andrea Catania y Abraham Sapién. "El promedio de las edades que más tenemos son de los 23 a los 26 años, gente justamente que está buscando sus opciones de vida. Son artistas más emergentes, pero los ponemos en diálogo con los ya experimentados, intentamos que haya una convivencia transgeneracional".

El encuentro lo realiza la compañía moving-borders, con apoyo de instancias como la Universidad de las Artes de Yucatán y la Secretaría de Cultura de Yucatán, así como la beca México en Escena.

AO

