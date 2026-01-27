En enero, cuando Guadalajara se convierte en un hervidero de exposiciones, inauguraciones y visitantes que llegan para el ART WKND GDL 2026, una parte esencial del pulso artístico se dará lejos de los grandes museos y las galerías más visibles. Ocurrirá a ras de calle, en talleres, casas, patios y estudios abiertos de una colonia que desde hace décadas ha sido territorio de creadores: Chapalita.

Ese circuito se llama “ChapalitArte” y funcionará como una de las rutas periféricas oficiales del ART WKND GDL. No es una feria ni un pabellón, sino un recorrido urbano que invita a caminar el barrio y a entrar en la intimidad de los procesos creativos. Durante cuatro días, la colonia se transforma en un mapa vivo donde el arte se encuentra en salas de estar, jardines, bodegas adaptadas y casas modernistas, y donde el público puede conversar directamente con los artistas, ver obra en proceso y entender cómo se produce el arte contemporáneo desde sus creadores mismos.

ChapalitArte es un colectivo de artistas, gestores y espacios que, desde hace varios años, organiza dos rutas al año coincidiendo con la semana del arte. Su objetivo es claro: abrir los estudios al público y mostrar que la creación no ocurre solo en los grandes recintos, sino también en el tejido cotidiano de la ciudad. En el marco del ART WKND GDL, la ruta se integra como una de las periferias oficiales, es decir, como una extensión fundamental del evento hacia otros territorios y otras dinámicas de encuentro.

“Nosotros somos la periferia de ART WKND”, dice Gaal D. Cohen, fotógrafo y cuentacuentos visual, en entrevista para EL INFORMADOR. Está consciente de que el núcleo del fin de semana del arte se articula alrededor de instituciones consolidadas y figuras de alto perfil. “ART WKND tiene su centro, sus grandes espacios, sus coleccionistas. Lo nuestro es distinto: aquí caminas, tocas la puerta de un estudio, entras a ver cómo trabaja alguien, hablas con él”.

Para varios de los artistas del circuito, como Fabrizio Bianchini, alias Jupiterfab, artista italiano radicado en Guadalajara, este formato tiene un valor fundamental: la cercanía. “Poder pasear y entrar a un estudio, conocer el espacio donde se hace la obra, conectar con la persona que la creó, eso lo vuelve mucho más accesible”, comenta a esta casa editorial. Frente a la idea del arte como un territorio intimidante o reservado, el Open Studio funciona como un gesto de hospitalidad: el visitante entra al lugar de trabajo, ve procesos, escucha historias, pregunta, conversa.

“Rompe un poco ese esquema de lugares muy ‘fresa’, muy distantes. Aquí el ambiente es otro, más humano”.

La ruta también ha ido creciendo en público. Quienes llevan ya varias ediciones participando dentro del ART WKND GDL, como Gaal, cuentan que, con solo abrir su estudio, reciben a cientos de personas en unos cuantos días. “No somos la ‘crema de la crema’ del circuito, pero aun así llegan 150, 200 personas. Eso habla de un interés real por ver arte de otra manera”, señala el fotógrafo. Y ese interés no se limita a un solo perfil: llegan vecinos del barrio, estudiantes, familias, curiosos que pasan caminando y visitantes que siguen el mapa completo de la ruta.

ChapalitArte, además, ha tenido un efecto inesperado: el de crear comunidad entre los propios artistas. “Se me hace muy bonito que nos conozcamos entre quienes trabajamos tan cerca. A veces hay un colega a dos calles y no lo sabías”, comenta la artista, escultora y ceramista Adriana Dorantes. De ahí la idea de que la ruta no sea solo para el público, sino también un punto de encuentro entre creadores, un tejido que se reconoce a sí mismo dentro de la ciudad, y espera que esta experiencia pueda convertirse en un modelo replicable. “Ojalá siente un precedente. Que otras colonias hagan sus propias rutas, que el ART WKND se expanda de verdad por la ciudad”, dice. La noción de periferia deja entonces de ser geográfica para volverse conceptual: una manera de entender el arte desde lo cotidiano, desde la caminata, desde el taller abierto.

Vivir el arte caminando la calle

La edición de este año reúne a doce artistas y espacios, entre ellos: Galería Ajolote, Estudio Parque Juan Diego, el fotógrafo Gaal D. Cohen, el estudio de Jupiterfab, Toni Guerra, José Parra (solo el miércoles), Paco Coronado, Pepe González Badillo, Emilia Valencia, Adriana Dorantes, Paulina Goca y Paula Toledo (solo el miércoles). Cada uno abre su espacio para mostrar obra reciente, procesos, instalaciones y proyectos específicos concebidos para el recorrido.

El formato está pensado para vivirse caminando. Se han trazado dos rutas principales: La primera se realizará el miércoles 28 de enero, de 19:00 a 23:00 horas, con inauguración simultánea en todas las sedes. El recorrido completo comprende aproximadamente seis kilómetros y atraviesa calles emblemáticas de la colonia como Tepeyac, Juan Diego, Lázaro Cárdenas, Niño Obrero, Guadalupe, Tizoc, Cuauhtémoc y la zona de los Arcos, enlazando casas-estudio, galerías independientes y espacios híbridos. Es una caminata nocturna, entre luz artificial y jardines, donde el arte se mezcla con la vida cotidiana del barrio.

La segunda ruta se realizará el sábado 31 de enero, en formato de Open Studios, de 9:00 a 19:00 horas (algunos espacios extienden actividades hasta las 23:00). En esta jornada, 10 de las 12 sedes estarán abiertas de manera continua, permitiendo al público recorrer con calma los talleres, observar procesos de trabajo, conversar con los artistas y habitar los espacios sin la prisa de la inauguración.

El mapa del recorrido no solo señala puntos, sino que propone una experiencia urbana: pasar de una casa modernista a un taller de escultura, de una galería a un jardín convertido en sala de exhibición, de una residencia privada a un espacio de experimentación. Incluso, se integran lugares de valor arquitectónico, como la Casa Arriola Barragán (conocida como Casa Rosa), diseñada por Luis Barragán en 1952, que recuerda cómo la modernidad tapatía y el arte contemporáneo dialogan en un mismo territorio.

Dentro del ART WKND GDL 2026, ChapalitArte representa algo más que una actividad paralela. Es una expresión que apuesta por el barrio como ecosistema creativo, por el encuentro directo entre artistas y público, por la circulación a pie y por la experiencia del arte como algo que se vive, no solo se contempla. Frente a los grandes montajes y las inauguraciones multitudinarias, la ruta ofrece cercanía, conversación, proceso y contexto. Caminar Chapalita durante esos días es recorrer una geografía donde el arte se presenta como parte de una red viva de talleres, afectos, historias y prácticas, donde la colonia entera se convierte en galería expandida. ART WKND GDL se desplaza del centro hacia sus márgenes, recordando que en esas periferias -domésticas, barriales, creativas- también se construye el mapa cultural de la ciudad.

CT