La pérdida del hogar es el hilo conductor de “Vainilla”, la ópera prima de la cineasta mexicana Mayra Hermosillo, en la que hay sororidad, ilusiones, esperanzas y secretos y con la que compite al Colón de Oro en la Sección Oficial del 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

En palabras de la directora, “Vainilla” en una cinta que "cuenta la historia de siete mujeres que conviven en una casa y que tienen esta amenaza de perder su hogar. Está contada desde el punto de vista de la más chica, la más niña, que tiene como esta premura por crecer, por ser adulta, y la inocencia de pensar que ella puede salvar a la familia".

"Es un fragmento de mi infancia; en una familia no tradicional, en una ciudad pequeña donde la ausencia del hombre se ve mal ante la gente y me sentía fuera de lugar”.

"Eso a mí me movió mucho, no entendí hasta que no fui creciendo y haciéndome adulta que no éramos una familia tradicional, pero era mi familia. Y yo me siento muy honrada de haber crecido con quienes crecí, de haber aprendido de quienes aprendí y tenía un montón de miedo, que no sabía yo verbalizar, de pensar que en algún momento esa familia se iba a fraccionar", explica.

Hermosillo expresa su satisfacción por participar en un festival en el que tiene tiempo, aun formando parte de la programación, de ver otras películas: "En otros festivales es tal el ritmo vertiginoso que no te da tiempo de nada. Y acá te da tiempo de charlar, de convivir, de seguir hablando de cine y es fenomenal. Le deseo esta esencia a muchos festivales".

La cineasta mexicana Mayra Hermosillo durante la presentación de su largometraje "Vainilla'". EFE / A. Díaz

“Vainilla” fue estrenada en la 82.ª edición del Festival de Venecia, donde obtuvo el premio al mejor guion en la sección Authors under 40 , y estuvo seleccionada en el Festival de Morelia o en el Adelaide Film Festival.

La cinta podrá verse por primera vez en España, dentro del marco del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

AO

