Butacas que cuentan historias: el MUSA exhibe las preseas de los Premios del Público a las Artes Escénicas

En el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), un conjunto de butacas han cobrado vida. Colores intensos, figuraciones inesperadas, texturas que rozan lo teatral: cada pieza, originalmente concebida como un asiento, se ha transformado en obra de arte gracias a la intervención de 14 artistas de disciplinas diversas. Pero estas butacas tienen un destino singular: pronto dejarán de ser obras de museo para convertirse en preseas, listas para ser entregadas a los ganadores de la séptima edición de los Premios del Público a las Artes Escénicas de la UdeG.

La exposición, titulada "Butacas Intervenidas", permanecerá abierta del 18 de noviembre de 2025 al 18 de enero de 2026, invitando a los visitantes a descubrir la creatividad que nace del diálogo entre las artes plásticas y las artes escénicas, como un diálogo resultante de cuando todas las artes se escuchan entre sí.

Durante la inauguración, Daniela Yoffe Zonana, coordinadora de Cultura UDG, habló del proyecto como un ejercicio de convergencia artística. "La exposición demuestra cómo pueden dialogar todas las expresiones: la gráfica, la escultura, la ilustración… En estos premios, los artistas conversan con su público, y ahora, con esta muestra, también dialogan con los creadores visuales", aseguró.

En otras palabras, la presea deja de ser un simple objeto para convertirse en un espacio de encuentro: cada artista reinterpretó la forma diseñada por Adrián Guerrero, dotándola de personalidad propia sin perder la silueta de butaca que identifica a estos reconocimientos. Por su parte, Virginia Guardado Valdez, coordinadora de Artes Escénicas y Literatura de la UdeG, subrayó la libertad artística que guía cada intervención de los participantes, creando así piezas con enorme riqueza creativa: "Los artistas plásticos pueden plasmar lo que quieran, lo que los inspire. Aunque las butacas serán premios para las artes escénicas, ellos tienen completa libertad, siempre y cuando mantengan la forma base" .

Esta libertad se aprecia en piezas que coquetean con el vestuario, la teatralidad y la abstracción. Otras recurren a patrones coloridos, referencias escénicas o juegos visuales que subrayan el carácter multidisciplinario del proyecto.

Los artistas que dan forma a las butacas

Los artistas participantes son:

Annie Álvarez, Raquel Barrios, Indira Castellón, Simón Cruz, Daniel Fontanini, Úrsula Hernández, Carlos Larracilla, Diana Martín, José Parra, Joao Rodríguez, Rocío Sáenz, Patricia Sánchez Saiffe y Rafael Veo. El diseño base es obra del artista Adrián Guerrero, cuya lectura de la butaca como símbolo de la experiencia escénica sostiene el concepto general.

El próximo 24 de enero de 2026, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, estas butacas saldrán del museo para tomar su lugar en la ceremonia anual en la que el público reconoce a los creadores de las artes vivas. Serán los propios artistas visuales quienes entreguen su pieza intervenida a cada ganador o ganadora.

Los Premios del Público distinguen categorías como Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Escenografía, Iluminación, Vestuario, Coreografía, Espectáculo dancístico, Mejor Puesta en Escena y más, además de otorgar un Reconocimiento a la Trayectoria Teatral. Los votos provienen de los espectadores que asisten a los espectáculos en espacios como el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco, el Teatro Vivian Blumenthal y el propio Conjunto Santander.

Un puente entre la sala de teatro y la sala de museo

"Butacas Intervenidas" recuerda que las artes escénicas no inician ni terminan en el foro: se expanden, dialogan y se reconfiguran en otros territorios sensibles. En el MUSA, las butacas dejan de ser simbólicas y se convierten en testimonios materiales del vínculo entre artistas, instituciones y públicos. En enero, cuando estas obras regresen al escenario para premiar a quienes dan vida al teatro, la danza y las artes performáticas de la UdeG, llevarán consigo no solo color y forma: llevarán otra historia compartida entre artes que se observan, se escuchan y se celebran mutuamente.

NA