Miami Beach brillará globalmente en la Semana del Arte; ¿cuándo será?

Con motivo de la Semana del Arte (Art Week) que se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre en Miami Beach, la ciudad de Florida se convertirá en la capital del arte, ya que contará con un estimado de más de doscientas galerías internacionales, de casi medio centenar de países que estarán participando en ferias y exposiciones junto a la playa.En la semana estarán disponibles para el público: instalaciones de arte público, exposiciones exclusivas y eventos culturales que atraerán tanto a los amantes del arte, como a turistas interesados y curiosos, todo esto al rededor de los siete kilómetros que abarcan en las playas del lugar.Este gran evento de arte beneficiará en gran medida a Miami, por todas las exposiciones y actividades que se realizarán, así lo declaró en un comunicado el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner: "Art Week posiciona a Miami Beach en el mapa internacional, ofreciendo una experiencia para el mundo del arte que ninguna otra ciudad del mundo puede igualar" "Art Basel Miami Beach es un evento de gran prestigio sin igual que revitaliza nuestra ciudad", sostuvo Meiner.