Miami Beach brillará globalmente en la Semana del Arte; ¿cuándo será?

Con motivo de la Semana del Arte (Art Week) que se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre en Miami Beach, la ciudad de Florida se convertirá en la capital del arte, ya que contará con un estimado de más de doscientas galerías internacionales, de casi medio centenar de países que estarán participando en ferias y exposiciones junto a la playa.

En la semana estarán disponibles para el público: instalaciones de arte público, exposiciones exclusivas y eventos culturales que atraerán tanto a los amantes del arte, como a turistas interesados y curiosos, todo esto al rededor de los siete kilómetros que abarcan en las playas del lugar.

Este gran evento de arte beneficiará en gran medida a Miami, por todas las exposiciones y actividades que se realizarán, así lo declaró en un comunicado el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner: “ Art Week posiciona a Miami Beach en el mapa internacional, ofreciendo una experiencia para el mundo del arte que ninguna otra ciudad del mundo puede igualar”

EFE/ G. Viera/ ARCHIVO

¿Cuáles son las actividades, ferias y exposiciones que habrá?

La feria Art Basel Miami Beach del 5 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones de Miami Beach, en la que asistirán 283 galerías internacionales de 43 países, por lo que es una de las principales ferias.

"Art Basel Miami Beach es un evento de gran prestigio sin igual que revitaliza nuestra ciudad", sostuvo Meiner.

El concurso de arte público contemporáneo 'No Vacany, Miami Beach', otra de las principales atracciones, que celebra su sexta edición presentando las obras de doce artistas, en doce de los hoteles más importantes de la ciudad hasta el 20 de diciembre.

Catorce instalaciones de arte público gratuitas, entre las que destacan 'Mr. Pink Takes Flight' de Philippe Katerine, 'Dream Machine' y 'Empower Flower' de Rubem Robierb, o 'La Herencia Viva' de Óscar Esteban Martínez, las cuales podrán encontrarse en la emblemática calle de Lincoln Road.

El hotel Betsy incluirá programas especiales, como un evento de danza, una instalación de arte público o presentaciones de libros de artistas.

La feria Pinta Miami del 4 al 7 de diciembre en Coconut Grove, especializada en arte latinoamericano

La feria de arte contemporáneo más antigua de Miami Art Miami, que se celebrará del 2 al 7 de diciembre en el centro de la ciudad, contendrá una gran multitud de galerías de gran reputación.



