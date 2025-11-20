Guadalajara se prepara para vivir uno de los espectáculos urbanos más sorprendentes del año: Les Girafes, una intervención monumental que mezclará arte callejero, teatro, música en vivo y enormes marionetas de ocho metros de altura. La ciudad será escenario de esta propuesta del colectivo francés Compagnie Off, que llega como gran cierre del Festival LATE GDL del 21 al 23 de noviembre de 2025 .

El espectáculo comenzará el viernes 21 en el Paseo Alcalde, a la altura de Avenida Juárez e Independencia, a partir de las 17:00 horas . El sábado 22, la acción se trasladará a la Glorieta de la Minerva, donde el público podrá acudir alrededor de las 18:00 horas, y el domingo 23 la experiencia continuará también en la Minerva durante la Vía RecreActiva, a las 11:00 horas. Todas las funciones serán gratuitas.

Las protagonistas son jirafas colosales manipuladas por artistas que combinan teatro físico, danza y música, creando la ilusión de criaturas fantásticas que se desplazan entre el público. Este formato -a medio camino entre el circo contemporáneo y la ópera callejera- ha recorrido ciudades de Europa y América, y ahora aterriza en la capital jalisciense para apropiarse del espacio público con humor, poesía visual y un sentido de comunidad.

El montaje no llega solo. Más de cien artistas locales trabajarán junto a veinte integrantes franceses de la compañía, en una colaboración que mezclará talento internacional con creatividad jalisciense, ofreciendo una experiencia que será diferente cada día, pues cada presentación tendrá una atmósfera y temática particular.

Les Girafes busca transformar la relación del público con su ciudad. Invita a mirar las calles con extrañeza y asombro, a dejarse envolver por el ritmo y el movimiento de figuras imposibles que caminan entre nosotros. Es un recordatorio de que el arte también sucede afuera, en la plaza, sobre el asfalto, bajo el cielo abierto. Y, sobre todo, de que la memoria colectiva también se escribe desde la celebración.

CT