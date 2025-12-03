Durante la conferencia de prensa de este 3 de diciembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer —oficialmente— el porcentaje del incremento al salario mínimo a partir de 2026 y la progresión a la jornada de las 40 horas. En esta nota te contamos en cuánto quedará el pago mínimo de los trabajadores a partir del año entrante.

Cabe recordar que a mediados de noviembre, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) dio inicio al proceso de evaluación para fijar un monto. En pleno 2025, el salario mínimo equivale a 8 mil 364 pesos mensuales o a 278.80 diarios. Para 2026, analistas financieros prevén un aumento del 11 al 12%, lo que sería alrededor de 310 a 312.50 pesos diarios.

¿En cuánto quedará el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026?

Según informó el gabinete gubernamental, el salario mínimo incrementará 13% en la Zona de Salario Mínimo General y del 5% en la Zona Libre de la Frontera Norte, resultando los siguientes pagos diarios para ambas áreas.

General De los 278.80 a los 315.04 pesos diarios, correspondiendo a un salario final de 9 mil 582.47 pesos. ZLFN De los 419.88 a los 440.87, correspondiendo a un salario final de 13 mil 409.80 pesos.

En cuanto Sheinbaum oficialice el posible incremento salarial, este deberá ser decretado por el Diario Oficial de la Federación (DOF). Por lo general, el documento hará vigente la modificación a partir del próximo 1 de enero del 2026.

