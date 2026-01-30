Cuando el 15 de enero de 2025 el gobierno israelí ordenó un cese al fuego sobre Gaza, el cineasta mexicano Rafael Rangel ya planeaba un documental sobre lo que había ocurrido en el lugar y pensó que, con las nuevas medidas, el material constaría de únicamente ver a las familias regresar a sus casas.

Pero en marzo, sin previo aviso, el gobierno de Benjamín Netanyahu reinició los bombardeos de manera brutal y mucha gente que había llegado, comenzó a sufrir las consecuencias. Y entonces, todo cambió en la producción del largometraje.

"Pensábamos ingenuamente que iba a ser un documental esperanzador y comenzamos a trabajar con imágenes alentadoras sobre la marcha del regreso, podíamos ver una celebración, la fiesta", recuerda Rangel. “Llegaron y encontraron escombros y entonces, sin avisar, Israel bombardeó”.

"Lo que iba a ser un documental esperanzador fue un viaje al infierno, de la expresión cruel humana".

Así fue como se originó "La gran Palestina", largo documental que desde este viernes tendrá funciones en la Cineteca Nacional, sede Xoco.

Es la secuela de "Gaza, la franja del exterminio", que el mismo Rangel levantó en 2024. En ese año, el realizador llegó a las puertas de Rafah, ciudad de Gaza, coordinando un levantamiento de imágenes con colaboradores locales. La cinta ha sido proyectada en salas alternativas de México. España, Argentina, Canadá y Uruguay.

"La gran Palestina", dividido en siete capítulos y con un breve prólogo, está confeccionada con base en materiales que un equipo de fotógrafos en Gaza tomó en tiempo real.

Rangel cuenta con ayuda Mahmoud, un colaborador que desde hace meses no ha podido regresar a su hogar en la Franja. También hay material otorgado por integrantes del grupo Hamas, la organización política y paramilitar palestina.

"Digamos que es algo masivo, coral, no hay un hilo conductor. Lo que se hizo fue ilustrar lo que ha ocurrido".

Rangel ya está trabajando en una tercera parte titulada "Trilogía de un genocidio. Memoria", en la que se verá a habitantes entre ruinas, pero recordando cómo era antes de los ataques.

"Vamos a hacer cerca de 25 entrevistas en medio de los escombros y contarán cómo era su vida antes de ello".

