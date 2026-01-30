Con la participación de museos municipales, espacios independientes, artistas urbanos y proyectos en el espacio público, Cultura Guadalajara, ayer, presentó en rueda de prensa el programa oficial del ART WKND GDL 2026, una agenda que se desplegará en distintos puntos de la ciudad y que articula exposiciones, intervenciones urbanas, recorridos, talleres y actividades especiales durante el fin de semana.

Durante la presentación, el director de Cultura de Guadalajara, Carlos González Martínez, explicó que el programa público de esta edición involucra a cuatro museos municipales: el Museo de la Ciudad, la Casa Museo López Portillo, el Museo Panteón de Belén y el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), conocido como Casa de los Perros. En conjunto, detalló, el proyecto reúne a más de 50 artistas y contempla 12 exposiciones que acompañan al ART WKND GDL, además de una convocatoria abierta dirigida a galerías, estudios y espacios independientes, en la que participaron más de 60 proyectos.

“Este año participan 12 exposiciones acompañando el ART WKND GDL, se generó una convocatoria pública para galerías, estudios y espacios independientes, más de 60 participaron”, señaló González Martínez al explicar el alcance de la programación.

El funcionario subrayó que los museos se conciben como espacios que no se limitan a la exhibición de objetos, sino que buscan propiciar encuentros con el público. En ese contexto, destacó la presencia de artistas locales y colectivos que forman parte de las exposiciones programadas. En el Museo de la Ciudad se presentará “La Ciudad de la Abundancia”, una muestra que reúne el trabajo de Daniel Fontanini junto con un colectivo integrado por Hugo 90114, Juan Salmon, Carlos SB, Vebosh, Iskar, Ani Hail, Ricardo Mejorada, Lemon Pop, Jorge Morán, Nicolás Topete y Hi Navi.

En el Museo Panteón de Belén se exhibirá Regina, de Isa Carrillo, con textos de Sandra Sánchez y Adriana Flores. En el MURA, el programa contempla las exposiciones “Venganza en flor”, de Milena Muzquiz; “Castillo Efímero”, de Juan Carlos Guerrerosantos; e “Iscýs”, de Berenice Olmedo. Además, en Galería Chapultepec se desarrollará una exposición participativa abierta al público, mientras que un colectivo presentará la muestra “Hace falta distancia para estar cerca”, con curaduría de Marco Valtierra.

El MUPAG será un espacio dedicado a la fotografía artística y periodística, con exposiciones de Eunice Adorno, una selección inédita del archivo de José Hernández-Claire, una muestra de Alejandra Leiva y la colectiva Polisemia del cuerpo. González Martínez adelantó que esta sede concentrará propuestas centradas en la imagen y el trabajo fotográfico desde distintas miradas.

Experiencias para habitar la urbe

El programa se extiende al espacio público con un video mapping de Claudio Limón proyectado desde ayer en la Catedral Metropolitana, con tres funciones a partir de las 19:00 horas. A ello se suman instalaciones del proyecto PUERTAS en tres cruces de la avenida Chapultepec: Chapultepec y Vidrio, Chapultepec y Mexicaltzingo, y Chapultepec y Montenegro. Durante el fin de semana habrá iluminación especial en el Museo Cabañas, el Teatro Degollado y otros edificios emblemáticos.

Entre las intervenciones urbanas destaca la instalación “No Bunny” -inaugurada ayer- de Diego de Erice, ubicada en Los Arcos de Guadalajara, en Avenida Vallarta. El actor, conductor y artista plástico explicó el sentido de la obra y su diálogo con el espacio que la rodea.

“La instalación que yo comparto es una escultura que cuida esta puerta (…) ‘No Bunny’ habla de cómo podemos ser la versión que queramos. Te invita a que seas lo que tú quieras”, dijo De Erice, quien subrayó que la pieza no confronta los arcos, sino que dialoga con su arquitectura.

El artista describió la obra como un elemento suspendido que funciona como un guardián simbólico del espacio y que, desde su perspectiva, convive con un monumento histórico y con el tránsito cotidiano de la ciudad. “No pretende pelearse con lo clásico que representan los arcos, sino complementarse (…) El público como fin último de todos nuestros discursos lo va a observar y lo va a apropiar”, dijo.

Durante la presentación de la obra urbana, Verónica Delgadillo señaló que “Colocar una pieza como ‘No Bunny’ en este punto de la ciudad es una forma muy clara de hacer que el arte sea público. La gente lo vive, lo observa, se toma fotografías e interactúa con él”, expresó.

Otro de los componentes del ART WKND GDL 2026 es el programa de murales públicos. González Martínez informó que ya se encuentra listo el primer mural de esta etapa, ubicado en la zona de Niños Héroes e Inglaterra, considerado el primer mural con temática mundialista. A este se sumarán nueve más, que serán realizados por artistas como Galo, Jazor, Lancaster, Neft, Frase, Bukle, Jewel, Resoer, Sadek y Xearte, quienes intervendrán túneles y espacios públicos durante los próximos dos meses, con propuestas que serán documentadas y publicadas desde el Museo de la Ciudad.

La agenda incluye también recorridos guiados por murales públicos, como el de Gabriel Flores, que partirá de la Presidencia Municipal al Hospital Civil y será conducido por Fernando Sepúlveda. Además, se realizará un taller de comunicación digital para artistas y galerías, a cargo de Sam del Río Félix, enfocado en estrategias de difusión y uso de redes sociales, que tendrá como sede la Casa Museo López Portillo (CMLP).

En el ámbito de las actividades especiales, el Museo de la Ciudad abrirá sus puertas a la convivencia entre música electrónica y artes visuales con Museo Rave, que se llevará a cabo hoy de 19:00 a 23:00 horas. Asimismo, el Ex Convento del Carmen se suma con un programa propio el sábado 31, que incluirá recorridos especiales por sus exposiciones temporales.

Se suman al latido

Durante la presentación, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ART WKND GDL como un evento que refuerza la posición de la ciudad como sede de encuentros culturales. “Guadalajara es una ciudad que invita a que sucedan grandes cosas (…) lo que sucede este fin de semana es un evento cultural y artístico que permitirá que artistas, galeristas y personas que aprecian el arte vengan a experimentar un fin de semana en la ciudad”, afirmó.

Delgadillo subrayó que el proyecto se construye desde la corresponsabilidad entre iniciativa privada, artistas y gobierno, y que el Ayuntamiento se suma a una dinámica cultural que ya existe en la ciudad. “El ART WKND GDL no lo organiza el gobierno de Guadalajara; se suma a lo que ya late, a lo que ya sucede en esta ciudad desde hace mucho tiempo”, puntualizó.

La alcaldesa también vinculó el arte con la vida en el espacio público y la construcción de comunidad. “Cuando llevas una expresión artística al espacio público, genera vida, genera encuentros, genera comunidad (…) un espacio vivo late más fuerte cuando hay arte en él”, dijo, al tiempo que señaló la importancia de descentralizar la cultura y llevarla a los barrios como una herramienta para la justicia social.

Finalmente, Delgadillo compartió el reconocimiento otorgado recientemente a Guadalajara como Ciudad Cultural del Año por parte de una universidad en Barcelona, distinción que, afirmó, pertenece a la comunidad artística y cultural de la ciudad. “No se lo entregaron a un gobierno, se lo entregaron a la ciudad y a su gente (…) a las personas que sostienen la expresión artística y cultural todos los días”, concluyó.

ART WKND GDL 2026 en corto

Museos: 4 (CMLP, MUPAG, Museo de la Ciudad, Museo Panteón de Belén).

Artistas: + 50 en museos municipales.

Exposiciones en museos: 12.

Galerías, estudios y espacios independientes: +60.

Impactos en calle: +100k personas.

“No Bunny”, en Arcos de Guadalajara.

Video mapping en la Catedral de GDL.

CT