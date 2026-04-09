El próximo jueves 16 de abril las y los amantes de la poesía tienen la posibilidad de asistir a un gran evento organizado por la Librería Carlos Fuentes. El programa de "Verso y Reverso" recibe a Elsa Cross para escuchar la obra de la autora y charlar acerca de las diferentes perspectivas que puedan surgir a partir de la lectura de alguna parte de su obra.

¿Quién es Elsa Cross?

Elsa Cross es una reconocida poeta, ensayista y traductora mexicana, cuya obra no puede extirparse de la parte fundamental de la literatura contemporánea mexicana. Sus libros le han hecho ganar una larga lista de premios literarios entre los que destacan el Premio Mazatlán de Literatura (2024), Premio Internacional Alfonso Reyes (2023), Premio al mérito literario Rosario Castellanos (2022), Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2019), Premio Xavier Villaurrutia (2007) y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

¿Cuándo será el evento de poesía de Elsa Cross en la Librería Carlos Fuentes?

El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 16 de abril, de 18:30 a 19:30 horas, en el Salón Planta Baja de la librería. Para asistir se requiere inscribirse previamente en ESTE enlace. La entrada es completamente gratuita.

La Librería Carlos Fuentes se encuentra en la Planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" dentro del Centro Cultural Universitario. La dirección es Periférico Norte 1695 en la colonia Parque Industrial Belenes en Zapopan.

El evento forma parte de la programación cultural de la Librería Carlos Fuentes, un espacio que promueve el diálogo, la lectura y el encuentro con la literatura.

¡No te lo pierdas!

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OB