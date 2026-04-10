La respuesta del público superó cualquier previsión. Lo que comenzó como una exhibición temporal terminó por extender su permanencia. “Tokyo Streets México 2026”, instalada en la Galería Sepia -C. Gabriel Ramos Millán 81, Col Americana, Guadalajara-, amplía su estancia hasta el 17 de abril -de 9:00 am a 6:00 pm- y suma nuevas actividades para acompañar una muestra que, en apenas días, se convirtió en un punto de encuentro entre Guadalajara y la mirada contemporánea de Japón.

En entrevista con EL INFORMADOR, el galerista, pintor y organizador del proyecto en México, Ricardo Magdaleno, reconoce que el alcance de la exposición rebasó las expectativas iniciales. “Esperábamos muy buena respuesta, pero fue bastante más grande de lo que esperábamos… fue apenas la primera semana y, aun siendo días de vacaciones, hubo bastante flujo de personas todos los días”, comparte. La asistencia, dice, ha sido diversa: desde fotógrafos y creadores de contenido hasta público local y visitantes extranjeros.

Ese recibimiento motivó la decisión de prolongar la muestra. “Terminaba el 5, pero lo estamos extendiendo hasta el 17 de abril porque ha tenido muy buen recibimiento. Queremos que la vea la gente que no alcanzó, sobre todo por el periodo vacacional”, explica. A la par, el espacio sumará activaciones de fin de semana con música en vivo, sesiones de DJ, bebidas y una intervención de danza Butoh para cerrar con una reception party el último día.

El proyecto nació en Tokio en 2024 como una iniciativa independiente enfocada en difundir la estética urbana japonesa a través de la fotografía. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que privilegia la experiencia física de la obra en un contexto donde la imagen suele consumirse de manera digital. Esa intención, subraya Magdaleno, se mantiene en la edición tapatía, donde cada pieza fue producida e impresa en Japón.

La muestra reúne más de cien fotografías originales de una decena de artistas que documentan la vida cotidiana en distintas ciudades japonesas. Hay escenas nocturnas, retratos urbanos, paisajes de templos y registros de barrios tradicionales que dialogan con la modernidad. Hay técnicas en blanco y negro, dobles exposiciones; composiciones enfocadas en festivales o en la vida nocturna conviven en un mismo recorrido.

Para Magdaleno, esa variedad es parte del atractivo. “Cada fotógrafo tiene como su onda muy diferente. Hay quienes trabajan la estética al atardecer, otros la fiesta, otros los paisajes. Eso hace que la gente conecte de distintas maneras con la exposición”, señala. La curaduría, añade, busca precisamente mostrar una multiplicidad de miradas sobre un mismo territorio.

Detrás del proyecto hay también una estructura internacional. El curador y colaborador Adam Benedicto, residente en Tokio, ha sido clave en la organización de las exposiciones en Japón, donde el concepto se realiza varias veces al año. Esa conexión permitió facilitar la logística en esta edición, a diferencia del primer intento en México.

“Al hacerlo la primera vez sí fue más complicado pero esta vez no fue tan difícil porque ya sabíamos qué esperar”, explica Magdaleno. El proceso implicó seleccionar a los artistas, coordinar la curaduría, producir las impresiones en Japón y trasladar la obra. Aunque reconoce que organizar un evento de esta magnitud nunca es sencillo, admite que la experiencia previa permitió optimizar cada etapa.

El crecimiento también es evidente en términos de proyección. “Ha sido abismal en comparación con el año pasado”, afirma. Esa evolución ha llevado a plantear una continuidad, la intención es realizar la muestra al menos una o dos veces por año, siempre con nuevos artistas y material inédito.

El impacto se percibe en la reacción del público. Magdaleno describe una experiencia casi inmersiva. “La gente decía que qué bonita, tomaban muchas fotografías… varias personas comentaban que se sentían transportadas”. Algunos visitantes, cuenta, han regresado tras haber estado en Japón, mientras que otros encuentran en las imágenes un impulso para conocer el país.

Ese vínculo no es casual. Guadalajara ha desarrollado en los últimos años un creciente interés por la cultura japonesa, visible en la popularidad de su gastronomía, el anime o la música. Sin embargo, Magdaleno considera que aún son escasas las exposiciones centradas en la cultura visual contemporánea del país asiático.

“Sí hay actividades sobre Japón, pero más enfocadas en restaurantes o en otro tipo de eventos. Exposiciones como esta no hay tantas”, señala. En ese sentido, “Tokyo Streets México 2026” se posiciona como una propuesta distinta, al ofrecer una mirada urbana y actual que va más allá de los estereotipos.

La selección de artistas también responde a esa intención de ampliar perspectivas. Aunque varios de los participantes son japoneses, la muestra incluye fotógrafos de España, Chile, Francia, Inglaterra y México, todos con experiencia en Japón. “Es una visión internacional de personas que viven allá… cada uno aporta su forma de ver las calles”, explica.

El recorrido se complementa con material editorial, revistas y publicaciones que profundizan en el trabajo de los artistas y en las exposiciones realizadas en Tokio. Además, se han implementado visitas guiadas donde se contextualizan las imágenes y se abordan aspectos culturales que enriquecen la experiencia.

CT