El próximo martes 19 de mayo, la Librería Carlos Fuentes recibirá a Daniela Tarazona en una nueva edición de De cerca con..., un espacio que el recinto celebra periódicamente para permitir el encuentro cercano entre autores y lectores a través de conversaciones donde las lecturas, las experiencias y la espontaneidad se entrelazan.

Este formato busca generar un diálogo abierto en torno a la literatura y los procesos creativos, permitiendo al público acercarse a la obra y trayectoria de autores contemporáneos. En este caso, la escritora agendada es una de las voces más destacadas de la narrativa mexicana actual.

Tarazona es autora de novelas como El animal sobre la piedra, El beso de la liebre e Isla partida, obras que exploran la transformación, el cuerpo, la memoria y los vínculos humanos desde una escritura íntima y poderosa. Entre sus trabajos también se incluye Clarice Lispector. La mirada en el jardín, realizado en colaboración con Nuria Mel, un acercamiento a la obra y universo de una de las autoras más influyentes de la literatura contemporánea.

Además, a lo largo de su trayectoria, Daniela Tarazona ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Su obra ha sido traducida al inglés, francés y chino.

Lo que debes saber sobre el evento

Evento : De cerca con Daniela Tarazona

: De cerca con Daniela Tarazona Participa : Daniela Tarazona

: Daniela Tarazona Fecha : Martes 19 de mayo

: Martes 19 de mayo Horario : 18:30 a 19:30 horas

: 18:30 a 19:30 horas Sede : Librería Carlos Fuentes CCU

: Librería Carlos Fuentes CCU Espacio : Salón PB

: Salón PB Actividad completamente gratuita con registro previo en este enlace

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