Coristas del Estado denuncian incertidumbre laboral; SCJ rechaza que existan despidos

Lo que comenzó como una supuesta evaluación interna dentro del Coro del Estado de Jalisco, terminó convirtiéndose, según denuncian algunos de sus integrantes, en un proceso de exclusión marcado por incertidumbre laboral, audiciones cuestionadas y falta de claridad por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ).

En entrevista con EL INFORMADOR, la soprano Cecilia Ledesma Díaz, integrante del ensamble desde hace más de una década, aseguró que 11 personas fueron colocadas en una situación de vulnerabilidad tras una serie de audiciones que, inicialmente, les habían presentado como un mecanismo de evaluación sin riesgo para sus puestos.

“Se nos dijeron que era solamente una evaluación interna. No corrían, según ellos, el riesgo nuestros trabajos de perderlos. Cosa que al hacer las audiciones, las utilizaron para así corrernos”, afirmó.

La cantante explicó que, tras inconformarse por las notificaciones de no renovación de contrato, la agrupación consiguió una prórroga temporal. Sin embargo, la incertidumbre persiste porque las nuevas audiciones, ahora abiertas al público, siguen adelante sin que los actuales integrantes tengan certeza sobre su permanencia.

“Nosotros habíamos pedido que fueran audiciones para los integrantes que estábamos en esta situación y se estaban convocando ya audiciones abiertas, es decir, a todo público, a quien quisiera hacerlas, sin saber si todavía nosotros podíamos seguir en la agrupación”.

La situación afecta a quienes actualmente enfrentan el posible despido y a los integrantes del coro, quienes observan con preocupación la falta de claridad en los procesos internos.

Actualmente, explicó, el coro está conformado por alrededor de 25 integrantes. De ellos, 11 quedaron en una especie de “stand by”; dos ya salieron y el resto continúa trabajando bajo prórrogas temporales.

“Estamos cansados también de esta situación de mes a mes y sí no sabe uno qué va a pasar. No hay certidumbre”.

Ledesma detalló que la mayoría de los integrantes trabajan bajo el esquema de prestación de servicios, aunque sostuvo que, por las características de sus funciones, existe una relación laboral permanente con la institución.

“Trabajamos de lunes a viernes en un horario estipulado y la gran mayoría tenemos muchos años ahí. Yo tengo más de 11 años”.

La corista aseguró que desde administraciones anteriores habían buscado acercamientos para conseguir una basificación y mejorar sus condiciones laborales, especialmente por la ausencia de prestaciones y aumentos salariales. Según dijo, existieron algunos avances en gobiernos pasados, pero la situación cambió con la llegada de la actual administración cultural.

“Con esta administración que llegó, pues no. Fue definitivamente desde que entró Allen Vladimir Gómez Ruiz que fue muy marcado que no nos quería ahí”.

De acuerdo con la cantante, el funcionario —actual director del área encargada de los grupos artísticos de la dependencia— es quien toma las decisiones relacionadas con el coro. Aunque hubo reuniones y diálogos, afirmó que las respuestas siempre se mantuvieron en el mismo tono.

“Él nos manejaba que quería profesionalizar el coro. Nosotros le dijimos que por profesionalizarlo no necesitaba correr a la gente, si lo único que necesitábamos era capacitación para el estándar que él quería”.

Uno de los principales reclamos de los inconformes tiene que ver con los criterios utilizados en las audiciones. Cecilia Ledesma sostuvo que las evaluaciones no fueron homogéneas y que incluso algunas pruebas tuvieron un nivel de complejidad poco habitual.

“La audición fue impuesta con un nivel de dificultad muy alto, con un solfeo atonal que generalmente no se maneja en las audiciones”.

Según explicó, mientras en otras agrupaciones artísticas de la secretaría se permitió elegir posiciones o se aplicaron evaluaciones distintas, en el caso del coro los parámetros no quedaron claros.

“Cuando conviene es profesionalización y cuando no me conviene pues es que entren mis amigos”.

La soprano también cuestionó la manera en que fueron comunicadas algunas notificaciones de despido. Aseguró que recibieron documentos sin firma ni sello oficial y que incluso aparecía el nombre de una persona que desconocía el uso de su identidad en el procedimiento.

Además de las audiciones, los integrantes inconformes denuncian falta de prestaciones laborales, ausencia de aumentos salariales durante años y posibles actos de nepotismo dentro de la estructura artística de la dependencia.

Aunque algunos integrantes buscaron dialogar directamente con los directivos, incluida la actual estructura de mando de la secretaría, Cecilia sostiene que nunca hubo seguimiento real a sus inquietudes.

“Su respuesta era siempre la misma: ‘hagan audición’. Se quedaba en eso”.

La entrevistada relató que incluso intentaron acercarse directamente al titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Gerardo Asencio, durante un concierto en el que coincidieron. Ahí le plantearon la necesidad de sostener una reunión formal para exponer la problemática.

“Nos acercamos nosotros directamente con él a hablarle y a decirle nuestras inquietudes. Queríamos profundizar en el tema y resolverlo de una mejor manera”.

Sin embargo, aseguró que tampoco existió seguimiento posterior.

Mientras el conflicto continúa, los integrantes reconocen que existe temor a represalias por hacer pública la situación. Entre ellas, mencionan la posibilidad de quedar vetados de futuros proyectos o espacios vinculados con instancias gubernamentales.

“La represalia mayor que podríamos esperar es que nos bloqueen en cualquier instancia de secretarías de gobierno donde quisiéramos trabajar”.

Aun así, Cecilia Ledesma afirmó que decidieron visibilizar el conflicto porque consideran que la permanencia del coro está en riesgo.

“Preocupa que esta institución en un futuro desaparezca”.

La soprano aseguró que detrás de las manifestaciones actuales también existe una defensa por la continuidad de la agrupación y por condiciones laborales dignas para futuras generaciones.

“Queremos que otras generaciones tengan esa posibilidad, pero con mejores condiciones. No solamente decir ‘date de santos que tienes trabajo’. No puede ser así. Somos profesionales y el tiempo y la dedicación son importantes”.

Cultura Jalisco afirma que audiciones del Coro del Estado forman parte de proceso regular

Por su parte, la Secretaría de Cultura de Jalisco aseguró que no existen despidos dentro del Coro del Estado de Jalisco, luego de los señalamientos realizados por integrantes de la agrupación sobre presunta incertidumbre laboral y posibles bajas derivadas de nuevas audiciones.

A través de una postura oficial enviada a EL INFORMADOR, la dependencia estatal afirmó que los contratos actuales de los integrantes continúan vigentes y que serán extendidos hasta julio, mientras se desarrolla el nuevo proceso de selección para conformar el ensamble.

Según detalló la dependencia, las y los integrantes del coro mantienen contrato vigente durante mayo y éste se extenderá hasta el 15 de julio, fecha previa a las audiciones programadas para integrar la agrupación.

La Secretaría precisó que actualmente existe una convocatoria pública emitida por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco (FEFCA), organismo sectorizado a la propia dependencia, para seleccionar cantantes que formarán parte del coro durante el siguiente periodo de actividades.

“Su objeto es seleccionar perfiles para las funciones de sopranos, mezzosopranos, tenores y bajos, bajo la modalidad de contratación civil por prestación de servicios y pago de honorarios”.

De acuerdo con la información oficial, las contrataciones contempladas en la convocatoria abarcan de agosto a diciembre de 2026 y permanecerán bajo el esquema de honorarios.

Asimismo, la Secretaría señaló que el proceso de selección será evaluado por un jurado conformado por tres especialistas en música y que las audiciones se llevarán a cabo durante julio.

“El proceso de selección será realizado por un Jurado Calificador integrado por tres especialistas en música”, puntualizó la dependencia.

La convocatoria permanece abierta y puede consultarse a través del portal oficial de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

MF