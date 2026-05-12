La OFJ explora las transformaciones de Bach junto al violonchelista Santiago Cañón

El Festival Cultural de Mayo continúa esta semana una de sus líneas más ambiciosas: reunir repertorios clásicos con lecturas contemporáneas y grandes intérpretes internacionales. Este jueves, el Teatro Degollado recibirá a la Orquesta Filarmónica de Jalisco bajo la dirección de José Luis Castillo, en un programa atravesado por Bach, Haydn y las transformaciones orquestales del siglo XX, con la participación especial del violonchelista colombiano Santiago Cañón.

La presencia de Santiago Cañón convierte además el concierto en uno de los momentos más esperados del programa sinfónico del festival. Nacido en Bogotá en 1995, el músico colombiano ha construido una carrera internacional que incluye la Medalla de Plata del Concurso Chaikovski de 2019, el Premio de la Fundación Starker y reconocimientos en certámenes como el Reina Isabel de Bélgica y el Concurso Carlos Prieto. También fue seleccionado como Artista de la Próxima Generación de la BBC en 2022. En rueda de prensa en la que estuvo presente EL INFORMADOR, el músico destacó su emoción por tocar por primera vez junto a la Filarmónica y en el Teatro Degollado. "La verdad es que este es un lugar muy chévere y estoy muy emocionado. No es la primera vez que estoy en México ni que toco, pero sí es la primera vez que me toca en Guadalajara y me entusiasma mucho el lugar y el concierto".

La noche comenzará con el “Concierto para violonchelo y orquesta No. 1 en Do mayor” de Joseph Haydn, una de las obras fundamentales del repertorio para violonchelo y pieza que exige un enorme despliegue técnico y expresivo al solista. La partitura permaneció perdida durante casi dos siglos hasta ser encontrada en 1961 en el Museo Nacional de Praga. Pero buena parte del interés de la velada aparecerá después del intermedio, cuando la Filarmónica interprete un programa construido alrededor de Johann Sebastian Bach y sus posteriores reinterpretaciones orquestales.

La segunda mitad del concierto incluirá el célebre “Aria para la cuerda de sol”, adaptación realizada por el violinista August Wilhelmj a partir de la Tercera Suite Orquestal de Bach, una de las piezas más reconocibles del repertorio barroco. A partir de ahí, el programa avanzará hacia dos lecturas radicalmente distintas sobre Bach realizadas desde el siglo XX: la “Tocata y fuga en re menor” en la versión orquestal de Leopold Stokowski y el “Preludio y fuga en Mi bemol mayor (St Anne)” transcrito para orquesta por Arnold Schönberg.

El maestro José Luis Castillo explicó que uno de los principales intereses del concierto consiste en mostrar cómo Bach atravesó distintos momentos de la historia musical y continuó dialogando con compositores posteriores. “Hoy sería relativamente sencillo hablar únicamente de relecturas de un mismo compositor”, explicó. “En el caso de Mahler, realmente lo que hace es tomar el texto original de Bach, solucionar el continuo con algunos ritmos cambiantes y generar ciertas modificaciones. Es, en realidad, una paráfrasis sobre la obra original”.

La reflexión se dirigió particularmente hacia Schönberg y su manera de reorganizar la arquitectura musical de Bach mediante conceptos orquestales modernos. “Durante gran parte del Romanticismo, la melodía, el ritmo y la armonía funcionaban de una manera muy específica. Pero Schönberg comienza a trabajar con un concepto que habla de la ‘melodía de timbres’. Eso significa que una misma melodía puede dividirse y pasar por varios instrumentos o distintas familias instrumentales, de tal manera que la misma línea melódica va recorriendo toda la orquesta”.

Esa idea de trasladar una melodía entre distintos colores instrumentales aparece como uno de los ejes del concierto: Bach atravesado por el barroco, el romanticismo tardío y las búsquedas orquestales del siglo XX. También se destacó la dimensión espiritual y simbólica del “Preludio y fuga en Mi bemol mayor”, una de las obras monumentales incluidas en el Clavier-Übung III de Bach, composición atravesada por referencias constantes a la Trinidad y a estructuras numéricas relacionadas con el simbolismo religioso.

La versión orquestal de Leopold Stokowski sobre la “Tocata y fuga en re menor” añade además otra capa al programa. Popularizada por la película "Fantasia", la adaptación transformó una obra originalmente escrita para órgano en un espectáculo sinfónico de gran dramatismo y amplitud sonora. El propio Stokowski describía la pieza como una música de “potencia y majestuosidad cósmica”, capaz de mantener un “mensaje directo para todos los hombres”. El concierto, más allá de la suma de obras individuales, termina funcionando como un recorrido sobre distintas maneras de escuchar a Bach a través de los siglos: desde la transparencia barroca hasta las grandes orquestaciones del siglo XX.

José Luis Castillo insistió también en el carácter masivo de algunas de las piezas del programa, particularmente aquellas vinculadas con la tradición sinfónica heredera de Mahler y Tchaikovsky. “Tenemos una orquesta realmente nutrida: dos arpas, seis cornos, contrabajos. Es una formación masiva y muy impresionante”, aseguró.

El concierto se realizará este jueves 14 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Degollado, con boletos que van de los 150 a los 300 pesos, y formará parte de las actividades especiales del Festival Cultural de Mayo en Jalisco.

MF