El Degollado reúne a figuras del futbol y la cultura en la presentación de “Tierra de Titanes”

Las luces del Teatro Degollado iluminaron la noche de este martes una alfombra roja distinta a las habituales del cine o la televisión. Esta vez no se trataba solamente de actores o directores: exfutbolistas, diseñadores, figuras culturales y personalidades del deporte jalisciense caminaron entre fotógrafos y saludos para presentar Tierra de Titanes Jalisco, documental dirigido por Raúl Ramón que busca retratar a Jalisco como un territorio donde el talento deportivo, artístico y cultural ha terminado por construir parte de la identidad contemporánea de Guadalajara.

La presentación ocurrió dentro del contexto del Festival Cultural de Mayo y a unas semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que volverá a convertir a Guadalajara en sede mundialista por tercera ocasión después de 1970 y 1986. Entre flashes y encuentros entre viejas figuras del futbol mexicano, el documental apareció también como una reflexión sobre las transformaciones culturales que atravesó Guadalajara entre aquellos dos mundiales y la ciudad que hoy se prepara nuevamente para recibir al mundo.

El director Raúl Ramón explicó que el proyecto nació justamente de esa pregunta: qué pasó con Guadalajara durante esas décadas y cómo terminó convirtiéndose en un semillero de figuras internacionales en disciplinas completamente distintas. A partir de ahí, Tierra de Titanes Jalisco construye un recorrido donde conviven futbolistas, artistas, diseñadores, músicos y deportistas ligados de alguna manera al crecimiento cultural de Guadalajara durante las últimas décadas.

“Empiezas de repente a ver a Guillermo del Toro, luego ves a Isaac Hernández, luego al ‘Checo’ Pérez, luego a Lorena Ochoa. Entonces dices: ‘¿Qué pasó aquí?’”, comentó Ramón. “O sea, ¿qué transformaciones nos ocurrieron para que pudiera pasar eso? Y te das cuenta de que sí hay una correlación”.

La alfombra roja reunió precisamente a varias de esas figuras vinculadas con el documental. Uno de los asistentes más buscados fue Mario Méndez, quien reconoció sentirse particularmente conmovido por formar parte de un proyecto enfocado en Guadalajara y sus raíces futboleras. “Yo me siento muy orgulloso de ser tapatío y que de pronto te pongan ahí en un documental con gente tan importante, pues estaba muy contento”, dijo. El exfutbolista recordó además su experiencia creciendo en Guadalajara durante el Mundial de 1986 y la manera en que el futbol terminó marcando buena parte de su infancia. “Hablar de lo que fue mi niñez aquí en esta ciudad, de cómo viví el Mundial del 86 siendo un niño y presenciando aquí los partidos en el Estadio Jalisco, es algo para sentirse orgulloso”, comentó.

Otro de los asistentes fue Benito Santos, quien aparece dentro del documental como parte de esta expansión del talento jalisciense hacia otras industrias fuera del deporte. “Somos muy creativos. Mucha gente no entiende cómo es que hay tanta gente talentosa que ha representado a México en el mundo”, dijo el diseñador. Entre los invitados también apareció Roberto Masciarelli, quien habló sobre su vínculo emocional con Guadalajara después de haberse naturalizado mexicano.

“Yo escogí ser mexicano y eso es algo que siempre tengo con mucho orgullo”, comentó. Masciarelli consideró además que la ciudad merece volver a recibir una Copa del Mundo por la intensidad con la que se vive el futbol en Jalisco. “La afición de Guadalajara es hermosa. La del Atlas es muy pasional; la de Chivas es muy grande y extensa. Guadalajara es una ciudad que quiere mucho el futbol”.

También estuvo presente Ricardo Chavarín, quien definió como un orgullo formar parte de un documental construido alrededor de la memoria futbolística y cultural del estado. “Siempre es bonito ser tomado en cuenta para este tipo de eventos”, señaló.

Mientras tanto, dentro del Degollado, las conversaciones se mezclaban entre recuerdos mundialistas, anécdotas de estadios y reflexiones sobre la transformación de Guadalajara durante las últimas décadas. Raúl Ramón describió el documental como “una carta de amor” al estado. “Es una forma de rendir homenaje a todas estas personas de las que nos sentimos tan orgullosos”, afirmó.

El director adelantó además que el proyecto ya mantiene conversaciones con plataformas internacionales y canales deportivos para su distribución continental antes del Mundial de 2026. Pero más allá del contexto futbolístico, la presentación terminó funcionando también como una celebración de Guadalajara misma: una ciudad que, entre mundiales, migraciones, música, cine y deporte, terminó convirtiéndose en escenario de distintas generaciones de talento jalisciense, y que dan rostro a nuestro estado en México y en el mundo.

MF