Como una forma de recordar el vínculo entre la tierra y la memoria, este lunes se inauguró la exposición "Ánimas" de Gustavo García-Villa en el Museo de Ciencias Ambientales como parte de la celebración de los 15 años del Premio Maguey, que en esta edición lleva el nombre de Queerciañera , un espacio dedicado a obras que abordan temáticas relacionadas con la diversidad sexual y la comunidad LGBTQ+.

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La exposición, que combina fotografía análoga, digital e instantánea, se trata de un proyecto relacionado con las tradiciones espirituales y ancestrales de México. A través de las diversas imágenes de paisajes, caballos y hombres, la obra logra centrar su atención en la creación de máscaras elaboradas a partir de materiales naturales y de desechos recolectados durante las caminatas del artista en lugares que visitó, como es el caso de la Hacienda Guadalupe y San Agustinillo, en el valle y en la costa de Oaxaca, respectivamente.

“Ánimas”, una mirada a las tradiciones espirituales de México

Al respecto, Gustavo García-Villa compartió para EL INFORMADOR el sentimiento que le genera poder presentar su obra en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

"Me llama mucho la atención que recibí por parte del Premio Maguey y por parte del Festival (Internacional) de Cine en Guadalajara; me encantó, me congratuló muchísimo. Estoy muy emocionado y muy contento, muy agradecido de mostrar esta exposición; se llama ‘Ánimas’ y es un ejercicio de realización de máscaras e indumentaria en regiones del valle, mar y costa de Oaxaca y es el registro fotográfico de esto", expresó García Villa.

"Ánimas" expone a sus propios protectores de la Tierra al mostrar a hombres de apariencia grande, fuerte y morena, quienes son habitantes de dichas regiones. Sus rostros no se pueden ver, justamente por las máscaras: algunas son de materiales brillantes y con colores que sobresalen en la fotografía, como es el rojo y el naranja; otras utilizan telas de colores neutros como el blanco o el café; algunas de ellas les cuelgan diversos accesorios como conchas, listones o bisutería.

Máscaras ceremoniales y fotografía para retratar a los guardianes de la Tierra

Más allá de una máscara para tapar el rostro, Gustavo García-Villa utiliza este elemento para cubrir completamente la cabeza del hombre que la utiliza que, de acuerdo con la descripción de la exposición, su función es la de un objeto ceremonial y un dispositivo de transformación como vínculo ideal para crear sacerdotes ancestrales.

Algunos de los hombres solo usan la máscara, es decir están completamente desnudos, mientras que otros tapan algunas partes de su cuerpo con ropa de materiales también naturales, está desnudes masculina forma parte de elementos que suele tomar el artista en esta y otras de sus obras.

Además Gustavo García-Villa juega con los colores generales de la fotografía, algunas de ellas en blanco y negro y otras con grandes contrastes de color; también con los ángulos de las mismas, algunas tienen un ángulo contrapicado, lo que pareciera ser una forma de mostrar lo que el artista describe como "sacerdotes ancestrales, protectores de la Tierra, chamanes y guardianes míticos errantes".

Cabe destacar que el título de la exposición "Ánimas" es derivado de la palabra que refiere a las almas, aquellas que se encuentran entre mundos en las cosmologías mesoamericanas; estará disponible hasta el próximo 25 de abril de este 2026.

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