La compañía de danza Martha Graham actuará en México durante la gira de su centenario

La reconocida Martha Graham Dance Company, considerada una de las agrupaciones de danza moderna más influyentes de EU, anunció que el Palacio de Bellas Artes será una de las sedes de su gira internacional con motivo de su centenario. La presentación formará parte de una serie de actividades conmemorativas que celebran la trayectoria de la compañía fundada en 1926 por la pionera de la danza contemporánea Martha Graham.

De acuerdo con información difundida por la plataforma Contenidos Artísticos, la función se llevará a cabo el próximo 20 de octubre a las 20:00 horas en la Ciudad de México, bajo el programa “Martha Graham 100 años: La danza que transformó el siglo XX”, una propuesta escénica que recorrerá la evolución estética e histórica de la compañía a lo largo de un siglo.

¿Qué ofrece el evento?

El evento contará con la participación de la bailarina Janet Eilber, actual directora artística de la agrupación, quien encabeza esta etapa conmemorativa enfocada en generar un diálogo entre la herencia coreográfica de Graham y las nuevas interpretaciones contemporáneas de su obra.

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La presentación en el principal recinto cultural del país busca reforzar los vínculos entre la danza internacional y el público mexicano, al tiempo que reconoce la influencia de Martha Graham en el desarrollo del lenguaje moderno del movimiento , cuya técnica y visión artística transformaron la manera de entender la expresión corporal en el siglo XX.

El texto anunció que los boletos pueden comprarse en el Palacio de Bellas Artes con precios que rondan entre los 420 y 1.350 pesos (de 24 a 77 dólares).

La influencia de Martha Graham en el arte

Graham (1894-1991) fue nombrada “Bailarina del Siglo” por la revista TIME y, como coreógrafa, creó 181 ballets, así como “una técnica de danza que se ha comparado con el ballet por su alcance y magnitud” , según información recogida en su sitio web.

Incluso su legado en la danza ha sido comparado con el Teatro de Arte de Stanislavski de Moscú y el Gran Teatro Kabuki japonés por su diversidad y amplitud. Dentro de los rasgos que caracterizaron los ballets de Graham estaba la inspiración en variedad de fuentes, entre ellas la pintura moderna, la frontera estadounidense y la mitología griega.

La gira del centenario de la compañía ha dado la vuelta al mundo con distintas presentaciones, tan solo durante el mes de mayo estarán en Italia, Letonia y EU.

TG