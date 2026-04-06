Premio FIL de Literatura 2026 abre convocatoria para reconocer trayectorias literarias

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara inició la recepción de candidaturas para el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026, uno de los reconocimientos literarios más importantes del ámbito iberoamericano y europeo, dirigido a distinguir la trayectoria de autoras y autores cuya obra haya contribuido de manera significativa a la literatura contemporánea.

La convocatoria está dirigida a escritores con una obra de creación consolidada en géneros como poesía, novela, cuento, ensayo o teatro, escrita en español, catalán, gallego, francés, italiano, rumano o portugués . El galardón está dotado con 150 mil dólares estadounidenses y será entregado durante la inauguración de la edición 40 de la FIL Guadalajara, programada para el 28 de noviembre.

Las postulaciones podrán ser presentadas por instituciones culturales o educativas, asociaciones, agrupaciones literarias y colectivos interesados en la promoción de la literatura. Asimismo, los integrantes del jurado tendrán la facultad de proponer candidatos conforme a los lineamientos establecidos. El registro deberá realizarse exclusivamente mediante el formato disponible en el sitio oficial de la FIL Guadalajara; esta será la única vía válida para participar.

Podrán aspirar al premio escritores de cualquier nacionalidad o género, siempre que su producción literaria esté conformada por obras originales y cuente con el reconocimiento de la crítica internacional. El jurado estará integrado por siete escritores o críticos literarios de prestigio , quienes evaluarán la relevancia y la aportación del conjunto de la obra de los postulados. Su decisión será definitiva.

El cierre de la convocatoria será el 3 de julio, mientras que el nombre del ganador o la ganadora se anunciará el 31 de agosto de 2026, mediante una conferencia de prensa en Guadalajara.

La convocatoria es impulsada por la Asociación Civil Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, integrada por la Universidad de Guadalajara; los gobiernos del estado de Jalisco, Guadalajara y Zapopan; Bancomext; Arca Continental; Fundación Universidad de Guadalajara; y Fibra Educa.

Desde su creación, el Premio FIL ha distinguido a figuras fundamentales de la literatura internacional , entre ellas Nicanor Parra, Juan José Arreola, Augusto Monterroso, Sergio Pitol, Juan Gelman, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso, Ida Vitale, Diamela Eltit, Mircea Cărtărescu, Coral Bracho, Mia Couto y, más recientemente, Amin Maalouf, ganador de la edición 2025.

�� ¡Continúa la convocatoria para el Premio FIL 2026!



�� El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances recibirá candidaturas hasta el 3 de julio de 2026.



�� Consulta el comunicado: https://t.co/OprO7HbwJM #SomosLectores #PremioFIL pic.twitter.com/pVWcJdNMvC— FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) April 6, 2026

SV