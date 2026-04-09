Ayer se anunciaron a los ganadores regionales del concurso World Press Photo 2026, edición en la que han premiado “historias que reconocerás y otras que han pasado desapercibidas”. Esos dos extremos los explora César Rodríguez, fotógrafo mexicano que fue galardonado en la categoría de Proyectos a largo aliento de la región de América del Norte.

Rodríguez, quien reside en Tepic y reconoce sentirse sorprendido por su victoria, se ha dedicado a documentar las afectaciones del cambio climático en distintos puntos de la República. Por ejemplo, fotografió sucesos notorios como la escasez de agua en Monterrey, documentó las inundaciones en Chalco, Estado de México, pero a su vez retrató a habitantes de Tabasco, quienes lejos de la coyuntura de los medios, se han visto desplazados y cuyo estilo de vida se ha alterado por la acelerada erosión marina.

La serie nació por encargo de la Cruz Roja de Noruega para documentar la erosión en las costas de Tabasco, donde el nivel del mar crece tres veces más rápido que en otras regiones. Rodríguez buscó retratar el cambio climático desde lo humano, con un enfoque íntimo. El proyecto derivó también en el libro “Cuando hay Luna llena, la marea sube”, disponible en su sitio web.

Para esta edición de World Press Photo aplicaron más de 57 mil fotos de más de tres mil fotógrafos del mundo. Temas como ICE, Palestina, el genocidio sudanés y los incendios de Hong Kong están en las fotos premiadas.

CT