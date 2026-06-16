La Bienal José Atanasio Monroy entra en su última etapa para recibir nuevas miradas de la pintura

La Universidad de Guadalajara lanzó la convocatoria de la VIII Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, un certamen que a lo largo de más de dos décadas ha evolucionado hasta convertirse en una de las plataformas más relevantes para los artistas del país.

En entrevista con EL INFORMADOR, Ricardo Duarte, coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales de la Universidad de Guadalajara, enfatizó que el valor de la bienal radica en su capacidad de mostrar un panorama del arte contemporáneo en México.

“La Bienal es un proyecto legítimo de la Universidad de Guadalajara en dos sentidos. El principal es reconocer la trayectoria y el legado del maestro José Atanasio Monroy, quien nació en la zona de Autlán de Navarro, donde precisamente se encuentra el Centro Universitario de la Costa Sur. Es también un reflejo de esa visión de descentralización de la universidad y de llevar el desarrollo cultural a distintas regiones del estado”.

El certamen nació en 1999 como un concurso anual de pintura de carácter regional. Con el paso del tiempo, su alcance creció hasta convertirse en un premio nacional en 2006 y posteriormente transformarse en la bienal que actualmente reúne la participación de artistas provenientes de todo México.

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A 27 años de su creación, Duarte considera que el encuentro se ha consolidado como un espacio que permite revisar el estado actual de la pintura.

“Autlán de Navarro se convierte cada dos años en el epicentro para revisar lo que está aconteciendo con la pintura, pero además lo que sucede con nuestro país, porque si hay algo que hace la pintura es precisamente narrar y documentar desde la visión de los artistas lo que nos acontece como individuos y también como colectividad, como nación”, señaló.

El certamen nació en 1999 como un concurso anual de pintura de carácter regional. ESPECIAL

En una época donde las tecnologías digitales y nuevas herramientas de creación artística ocupan un lugar cada vez más importante, Duarte rechazó la idea de que la pintura sea una disciplina destinada a desaparecer. Por el contrario, considera que su permanencia responde a la capacidad que tiene de adaptarse y seguir dialogando con las distintas generaciones.

“Cuando surgió la radio, se decía que desaparecería con la llegada de otros medios y sigue vigente. Después se pensó que el libro impreso desaparecería con el libro digital y nuestra Feria Internacional del Libro es una prueba de que no ha ocurrido. De igual manera, la pintura en muchas ocasiones se ha declarado muerta; sin embargo, sigue teniendo una vigencia total”, afirmó.

El funcionario destacó que el interés de coleccionistas, galerías y museos demuestra que la pintura mantiene un papel fundamental dentro del panorama artístico actual. La propia Bienal José Atanasio Monroy, dijo, funciona como una especie de radiografía de lo que ocurre con esta disciplina en el país.

Bienal José Atanasio Monroy premiará a artistas emergentes y consolidados

La convocatoria de esta octava edición contempla dos categorías: artistas emergentes y artistas consolidados. En la primera, el ganador obtendrá un premio de 120 mil pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibirán 80 mil y 50 mil pesos, respectivamente.

Para la categoría de artistas consolidados, los estímulos económicos serán de 150 mil pesos para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 70 mil para el tercero. Para participar en esta categoría, los creadores deberán acreditar una trayectoria que incluya al menos tres exposiciones individuales y cinco colectivas en museos o galerías.

La convocatoria de esta octava edición contempla dos categorías: artistas emergentes y artistas consolidados. ESPECIAL

Cada participante podrá registrar hasta tres obras originales, las cuales no deben haber participado ni sido seleccionadas en otros certámenes nacionales o internacionales. Tras el cierre de la convocatoria, un jurado integrado por especialistas realizará una primera selección de piezas. Los artistas elegidos enviarán posteriormente sus obras a Guadalajara para una evaluación presencial y el fallo definitivo se dará a conocer a finales de octubre de 2026.

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Uno de los cambios más importantes para esta edición es la renovación de la plataforma digital de inscripción, una modificación que surgió después de la experiencia de la convocatoria anterior, cuando se recibieron más de dos mil 400 obras provenientes de todos los estados del país.

“Buscamos crear una plataforma más intuitiva, creativa y flexible que permita a los artistas explorar con detenimiento las bases del certamen y, a su vez, pueda proporcionarles una inscripción segura y exitosa, mejorando la experiencia de registro” , explicó Duarte.

La alta participación de jóvenes creadores ha sido uno de los aspectos más significativos para la Universidad de Guadalajara. En las ediciones anteriores, las obras inscritas en la categoría de artistas emergentes superaron ampliamente a las de artistas consolidados, un panorama que confirma la necesidad de mantener espacios de impulso para nuevas generaciones.

“Que la bienal sea una plataforma para el reconocimiento, impulso y desarrollo de los artistas jóvenes es parte de nuestros objetivos. La exposición itinerante de seleccionados y ganadores permite que galerías, museos y coleccionistas conozcan estos trabajos y que los jóvenes talentos puedan comenzar a posicionarse dentro del mercado del arte”, comentó.

La alta participación de jóvenes creadores ha sido uno de los aspectos más significativos para la Universidad de Guadalajara. ESPECIAL

La bienal también representa una forma de preservar la memoria de José Atanasio Monroy Rodríguez, pintor jalisciense cuya obra permanece en algunos de los espacios más representativos del estado. Aunque su nombre quizá no tenga la misma proyección pública que otros grandes muralistas de Jalisco, para la Universidad de Guadalajara su legado simboliza la importancia de reconocer las historias y expresiones culturales de todas las regiones.

“Cuando hablamos de José Atanasio Monroy, estamos hablando de la importancia y la trascendencia de Autlán de Navarro y de su propia historia. La tarea de la universidad es desarrollar acciones que permitan un equilibrio en el desarrollo cultural del estado y posicionar también a nuestros artistas y nuestras regiones en el mapa cultural del país” , señaló.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de junio, por lo que Duarte hizo un llamado a los artistas interesados a aprovechar los últimos días de registro.

“Este certamen ha cobrado una gran relevancia a nivel nacional entre nuestra comunidad artística y también dentro del universo de galerías, museos y coleccionistas. Invitamos a las y los creadores a inscribir sus piezas y ser parte de esta nueva edición”, concluyó.

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MB