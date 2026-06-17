Galería Piso 5 del CISZ ayer abrió sus puertas a la muestra “Leyendas: Grandes Maestros”, la cual reúne obras de destacados artistas nacionales y permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 17 de julio.

La exposición, realizada en colaboración con Galería Manifesto, presenta una selección de obras de Manuel Felguérez, Juan Soriano, José Chávez Morado, Vicente Rojo, Alejandro Colunga, Luis Valsoto, Dan Kent e Ismael Vargas, creadores cuya trayectoria dejó una huella significativa en la identidad visual y cultural de México.

La exposición toma como punto de partida una reflexión sobre la evolución de la plástica mexicana y el legado de figuras que contribuyeron a definir distintas corrientes, estilos y posturas artísticas durante el siglo XX, cuya influencia permanece vigente en la actualidad.

Con esta exhibición, Galería Piso 5 reafirma su vocación como un espacio cultural abierto y accesible para todas las personas, consolidándose como una plataforma para la difusión del talento artístico local, nacional e internacional.

CT