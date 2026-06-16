Camilla Läckberg anuncia “El llanto de los muertos”

La escritora sueca Camilla Läckberg, que ha vendido más de 40 millones de ejemplares en el mundo, volverá a las librerías el próximo 26 de agosto con “El llanto de los muertos”, una nueva entrega de su célebre serie “Los crímenes de Fjällbacka”.

La publicación, que llegará de la mano de Planeta, marca la duodécima entrega de la serie, pero, según informó la editorial, puede leerse de forma independiente.

“El llanto de los muertos” recupera personajes clásicos de la serie como la escritora Erica Falck y el policía Patrick Hedström, que, treinta años después y gracias a un hallazgo fortuito, retoman la investigación de la desaparición de Sofie y Falck.

Por otro lado, la novela también aborda cuestiones actuales como la salud mental, la maternidad imperfecta, el envejecimiento o la violencia estructural, así como la presencia del folclore mágico con el personaje de la plañidera (la mujer que llora por los muertos), Aino, que es capaz de comunicarse con las almas de los muertos.

Läckberg, que es una de las escritoras de novela negra más leídas, irrumpió en el panorama literario sueco en 2002 con la primera entrega de la serie de Fjällbacka, “La princesa de hielo”.

Desde entonces, además de su celebrada serie, Läckberg es también autora de novelas como “Mujeres que no perdonan” (2020) o “Verdad o reto” (2023) y de una trilogía con el reconocido mentalista Henrik Fexeus con los libros “El mentalista” (2022), “La secta” (2023) y “El espejismo” (2024).

La autora ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Gran Premio de Literatura Policíaca de Francia y al premio Mujer del Año en Suecia.