Ballet, memoria y solidaridad con Ucrania

El próximo 20 de junio, el Teatro Opus 244 será escenario de un encuentro entre la danza y la solidaridad. La academia de ballet dirigida por la maestra Doris Topete ofrecerá una función especial a beneficio de Ucrania, una causa que trasciende lo artístico y conecta con la historia familiar de la propia coreógrafa, cuyas raíces se remontan a ese país europeo.

Con cerca de 30 bailarines en escena, música en vivo y un programa que dialoga entre las tradiciones mexicana y ucraniana, la velada buscará convertir el arte en un gesto de acompañamiento y apoyo.

Aunado a los bailarines, esta presentación contará con la participación especial del maestro Isaac Ramírez Ríos en el cello, el espectáculo reunirá piezas de distintas características, entre ellas danzas de tradición mexicana y ucraniana, interpretadas desde la técnica del ballet de carácter.

Para Doris Topete, la función nace de una necesidad de corresponder a las circunstancias que actualmente vive Ucrania, nación de donde provienen sus raíces familiares.

“Ucrania, nuestro país, está pasando momentos sumamente complicados y yo propuse esta función para sacar fondos. Siempre estamos ayudando de alguna manera y nuestra comunidad dijo que sí. Entonces hicimos esta función con mucho cariño, con mucho amor, y van a bailar cosas muy lindas”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR.

La presentación tendrá un significado especial, pues la institución reúne las culturas mexicana y ucraniana dentro de su formación artística. Por ello, el programa iniciará con una pieza inspirada en la tradición mexicana y concluirá con una obra dedicada al pueblo ucraniano.

“El programa lo abriremos con ‘La Bamba’ y vamos a terminar con ‘Gloria a Ucrania’. Son coreografías que nacen de las danzas folclóricas, pero con el toque del ballet. Yo creo que la función es muy bonita y los muchachos están muy interesados, sobre todo por la ayuda que van a dar”, comentó.

Desde la comunidad ucraniana en Guadalajara, Iryna Melnyk destacó el significado del apoyo que la academia ha mostrado hacia su país y reconoció el compromiso artístico con el que se ha preparado cada presentación.

“Nosotros como representantes de la comunidad ucraniana no vamos a participar en el escenario, estaremos acompañando la función, apoyando a los bailarines y dando nuestras gracias por toda la ayuda y el apoyo de su parte”, señaló.

Melnyk, quien también ha tomado clases dentro de la academia, resaltó la rigurosidad de la enseñanza y el nivel profesional del equipo docente.

“Se nota desde el inicio que todos los que trabajan aquí son profesionales de alto nivel. La educación que dan a cada alumno es increíble porque corrigen cada detalle: desde la posición de los dedos hasta la punta de los pies. Es muy importante sentir esa retroalimentación durante una clase”, explicó.

Además, aseguró que para ella el ballet representa una disciplina que exige compromiso y una profunda entrega personal.

“El arte del ballet necesita mucha dedicación, fuerza y organización propia. Durante mi vida he bailado y siempre es una emoción increíble ver este nivel de arte y poder disfrutarlo”.

Cerca de 30 bailarines participarán en la función. EL INFORMADOR/A. Navarro

Cinco décadas de historia

La academia encabezada por Doris Topete cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en Guadalajara, tiempo durante el cual ha trabajado bajo la metodología Vaganova y ha preparado a bailarines que han continuado su formación en escuelas y compañías de América, Europa y Asia.

La propia maestra se formó con figuras como Chiquina Palafox y Helen Hoth, además de haber integrado la Compañía Nacional de Danza y obtener una beca para especializarse como maestra formadora en la Escuela Vaganova de San Petersburgo.

A lo largo de su carrera también impulsó proyectos como el Primer Concurso Estatal de Ballet de Jalisco y la Muestra Internacional de Ballet Clásico y Contemporáneo de Guadalajara.

Para Topete, cada generación de alumnos representa una manera de agradecer a México por haber recibido a su familia, que llegó procedente de Ucrania durante otro periodo de conflicto.

“Siempre estuvimos educados con la idea de agradecer a este país que abrió las puertas a mi familia. Cuando veo a un alumno con facultades, pienso: aquí está mi labor y aquí está mi agradecimiento. México ha estado representado en Europa, Asia y América, y actualmente la academia tiene alumnos destacados como primeros bailarines en el mundo”, compartió.

La permanencia de la escuela durante más de 50 años también ha significado superar momentos complejos, como la pandemia, etapa en la que adaptaron su enseñanza a la modalidad en línea sin abandonar la exigencia técnica.

“Todo lo hicimos en línea. Los alumnos estudiaban y bailaban en casa, se mandaron a hacer barras pequeñas y cuando regresaron no podía creer que estaban perfectamente bien entrenados. En esta academia tenemos tres principios: disciplina, devoción y dedicación”, concluyó.

Ballet clásico a beneficio de Ucrania

La academia de ballet Doris Topete ofrecerá una función el 20 de junio, a las 19:00 horas, en el Teatro Opus 244, ubicado en Manuel Acuña 244, Sta. María del Pueblito, Zapopan.