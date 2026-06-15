Un país puede escribirse de muchas maneras. Y más si es uno como el nuestro. Se puede, simplemente, narrarlo, o tomar un sendero más arriesgado, e interpretarlo: Carlos Monsiváis hizo ambas cosas. Durante más de cuatro décadas observó la vida mexicana con una mezcla de inteligencia, ironía, erudición y humor, y por su manera de escribirlas, se convirtió en una de las voces más influyentes de la literatura y el periodismo cultural del siglo XX en México.

Cronista, ensayista, activista, coleccionista y observador incansable de la vida pública, Monsiváis construyó una obra difícil de clasificar dentro de un solo género. Escribía sobre política, cine, movimientos sociales, religión, cultura popular, televisión, literatura, música, diversidad sexual y vida urbana con la misma naturalidad con que comentaba una manifestación, una película de rumberas o un concierto multitudinario. Su mirada parecía abarcarlo todo.

Nacido el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México, Carlos Monsiváis Aceves creció en un entorno marcado por el protestantismo, una condición poco común en un país donde abunda el catolicismo. Aquella experiencia de sentirse fuera de la norma social le permitió desarrollar una mirada crítica sobre las estructuras de poder y sobre las formas en que la sociedad mexicana construía sus consensos y sus exclusiones.

Desde muy joven comenzó a colaborar en revistas y suplementos culturales. Durante las décadas de 1960 y 1970 se consolidó como una de las figuras centrales del periodismo cultural mexicano, participando en publicaciones como “Siempre!”, “Novedades”, “La Cultura en México”, “Proceso”, “Unomásuno” y posteriormente “La Jornada”.

Sin embargo, limitarlo a la categoría de periodista resultaría insuficiente. Monsiváis fue, ante todo, un cronista. Y para él la crónica no se limitaba a registrar hechos: era una herramienta con la que, muy a su modo, intentaba esa tarea tan ingrata que es comprender la sociedad. En sus textos convivían políticos, estrellas de cine, activistas, cantantes populares, líderes sindicales, estudiantes, intelectuales, amas de casa y celebridades televisivas. Todos formaban parte del mismo escenario nacional.

Su estilo resultó inconfundible. Podía describir una ceremonia oficial, una campaña electoral o un escándalo mediático mediante una frase capaz de desmontar toda la solemnidad del acontecimiento. Su humor, sin embargo, no buscaba únicamente provocar risas. Funcionaba como una forma de análisis. A través de la sátira señalaba contradicciones sociales, abusos de poder y absurdos colectivos. Esa combinación de crítica y humor convirtió sus textos en una referencia obligada para varias generaciones de lectores.

La épica de la multitud

Su producción literaria fue vasta. Entre sus obras más importantes destacan “Días de guardar” (1970), considerado uno de los libros fundamentales de la crónica mexicana contemporánea; “Amor perdido” (1977), donde exploró la cultura popular y la construcción de los imaginarios nacionales; “Escenas de pudor y liviandad” (1981), centrado en las transformaciones de las costumbres mexicanas; “Entrada libre” (1987); “Los rituales del caos” (1995), quizá su libro más conocido; y “Aires de familia” (2000), donde examinó la cultura latinoamericana desde una perspectiva amplia y crítica.

Particular relevancia tuvo “Los rituales del caos”. En ese libro, Monsiváis retrató el México urbano de finales del siglo XX: las peregrinaciones religiosas, los conciertos masivos, las telenovelas, las marchas, los espectáculos populares y las nuevas formas de consumo cultural.

Allí aparece uno de los rasgos más distintivos de su obra: la convicción de que la cultura popular merece la misma atención que los grandes acontecimientos políticos o las expresiones artísticas consagradas.

Antes de Monsiváis, muchos intelectuales mexicanos observaban con desdén fenómenos como la televisión, el cine popular o la música masiva. Él entendió que esos espacios también revelaban aspectos esenciales de la identidad nacional.

Carlos Monsiváis murió el 19 de junio de 2010, a los 72 años. Su fallecimiento provocó una respuesta poco habitual para un intelectual. Miles de personas acudieron a despedirlo. No solamente escritores, académicos o políticos. También lectores comunes que durante años encontraron en sus textos una forma distinta de entender el país.

Un experto en el oficio de disentir

Monsiváis no fue únicamente un gran escritor, fue uno de los primeros intelectuales en estudiar seriamente la cultura popular contemporánea, y que ayudó a ampliar los temas considerados dignos de reflexión académica y literaria. También fue una figura central en la documentación de los movimientos sociales. Su trabajo sobre el movimiento estudiantil de 1968, la represión gubernamental, el terremoto de 1985 y las luchas democráticas posteriores constituyen una parte fundamental de la memoria pública mexicana.

A lo largo de su vida mantuvo una postura crítica frente al autoritarismo político; cuestionó gobiernos priistas, denunció abusos de poder y participó activamente en debates públicos relacionados con la democracia, la libertad de expresión y los derechos civiles. Esa postura le generó admiradores y detractores. Algunos sectores conservadores lo acusaban de representar una visión excesivamente crítica de México.

Otros consideraban que su cercanía con ciertos movimientos de izquierda comprometía su independencia intelectual. Tampoco estuvieron ausentes las polémicas relacionadas con sus opiniones culturales. Monsiváis podía resultar demoledor en sus críticas y rara vez suavizaba sus posiciones para evitar controversias.

Su figura pública, además, estaba marcada por una presencia constante en medios, conferencias y debates. No era un escritor recluido en una oficina. Otra dimensión importante de su trayectoria fue su activismo en favor de los derechos de la diversidad sexual. Durante gran parte del siglo XX, la homosexualidad permaneció rodeada por prejuicios, discriminación y silencio dentro de la vida pública mexicana. Monsiváis contribuyó a modificar ese panorama.

Aunque durante muchos años evitó convertir su vida privada en tema central de discusión, nunca ocultó quién era ni permitió que la presión social definiera su identidad. Su postura fue discreta, pero firme. Más que construir una figura pública basada en su orientación sexual, prefirió integrarla a una visión más amplia de los derechos humanos y las libertades individuales.

Con el paso del tiempo, se consolidó como una referencia fundamental en la defensa de las minorías y de diversas causas sociales, apoyando desde la diversidad sexual y los movimientos feministas hasta las organizaciones civiles y las iniciativas culturales independientes.

Foto de la inauguración de la Jornada en Homenaje a Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco, titulada “Tres esencias viajeras”, en el Museo del Estanquillo, Centro Histórico. AFP

Gatos, colecciones y memoria

El escritor fue famoso por su amor hacia los gatos. Llegó a convivir con decenas de ellos a lo largo de su vida y convirtió esa afición en una parte inseparable de su imagen pública. En entrevistas y conversaciones hablaba de sus felinos con el mismo entusiasmo que dedicaba a la literatura o la política. Muchos de ellos recibían nombres tan peculiares como ingeniosos. Entre los más recordados se encuentran Kafka, Miss Oginia, Catástrofe, Eliahu, Correveidile y Miau Tse-Tung.

La pasión por coleccionar también ocupó un lugar importante en su vida. Reunió miles de objetos relacionados con la cultura popular mexicana: fotografías, caricaturas, miniaturas, juguetes, documentos históricos, carteles, estampas religiosas y piezas vinculadas a figuras célebres. Buena parte de ese acervo terminó integrando el Museo del Estanquillo, inaugurado en 2006 en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El museo funciona hasta hoy como una extensión de la mirada monsivaíta: una celebración de la diversidad cultural mexicana en todas sus expresiones.

Monsiváis escribió sobre México sin idealizarlo. Observó sus contradicciones, sus desigualdades, sus excesos y sus gestos de solidaridad. Registró tanto los grandes acontecimientos históricos como las escenas aparentemente insignificantes de la vida cotidiana. Convirtió la ciudad, las multitudes y la cultura popular en protagonistas literarios, y en el proceso ayudó a que varias generaciones comprendieran que la historia de un país se escribe también desde las calles, los conciertos, los cines, las marchas, los barrios y las conversaciones diarias.

CT