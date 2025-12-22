Krampus: La leyenda del Santa Claus malvado

Cada año miles de niños alrededor del mundo esperan la llegada de Santa Claus , reunirse en familia para abrir los regalos la mañana del 25 de diciembre es una de las tradiciones más celebradas a nivel mundial y el propio Papá Noel es uno de los personajes más queridos por todos, habiendo sido representado en infinidad de películas y cuentos infantiles el personaje es la cara y el símbolo de la navidad por antonomasia. Pero pocos conocen a su contraparte malvada .

Entre las pesadas tormentas de nieve y la oscuridad de las noches invernales, existe una figura sombría que visita a los niños desobedientes en lugar de Santa Claus y reparte carbón como símbolo de su mal comportamiento.

El Santa Claus malvado

A diferencia de los personajes amables que dominan esta época, Krampus es descrito como una criatura temible, con apariencia demoníaca y rasgos animales. Su imagen incluye cuernos prominentes, abundante pelaje oscuro, colmillos afilados y una lengua alargada. En la tradición, porta cadenas, cascabeles y varas de abedul, instrumentos con los que castigaba a los niños que se consideraban desobedientes .

Este personaje no solo amenazaba con azotes. En algunas versiones del relato, Krampus secuestraba a los niños "malos" y los llevaba a su guarida en el inframundo, reforzando el miedo como mecanismo de control del comportamiento infantil. Lejos de ser una invención reciente, la leyenda forma parte de una tradición navideña centenaria en varias regiones de Europa central.

De acuerdo con National Geographic, dentro del catolicismo, San Nicolás es reconocido como el santo patrono de los niños y su festividad se celebra a principios de diciembre. Esta cercanía con el calendario navideño fortaleció su papel como figura que premia la buena conducta. Sin embargo, junto a esta imagen benevolente surgieron personajes encargados de representar el castigo.

Origen del Krampus

En zonas de Alemania y Austria, Krampus se consolidó como la contraparte amenazante de San Nicolás. Otras regiones europeas desarrollaron figuras similares, como Belsnickel y Knecht Ruprecht en áreas germánicas, así como Hans Trapp y Père Fouettard en Francia. Todas estas representaciones compartían un mismo objetivo: advertir sobre las consecuencias del mal comportamiento.

La popularidad de estas figuras, por ejemplo el Belsnickel les ha llevado a ser referenciadas en películas y series de televisión, como la vez que referenciaron a este último en “the offcie”.

El nombre Krampus proviene del término alemán krampen, que puede traducirse como garra. Diversos estudios lo vinculan con antiguas creencias paganas y con la mitología nórdica, donde se le considera hijo de Hel, entidad asociada al mundo de los muertos. Además, la criatura presenta similitudes con seres de la mitología griega, como los sátiros y faunos, lo que evidencia una mezcla de tradiciones precristianas adaptadas al contexto navideño.

Según el folclore, Krampus aparece la noche del 5 de diciembre, conocida como Krampusnacht (Noche de Krampus). En esa fecha, la criatura recorre los pueblos para castigar simbólicamente a los niños traviesos . Al día siguiente, el 6 de diciembre, se celebra el Nikolaustag (Día de San Nicolás). Es entonces cuando los niños revisan el zapato o la bota que dejaron fuera de casa para descubrir si recibieron dulces como recompensa o una vara como señal de reprimenda.

En la actualidad, esta tradición ha evolucionado hacia manifestaciones más festivas. En países como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, se realizan desfiles conocidos como Krampuslauf, donde personas disfrazadas de Krampus recorren las calles.

Aunque hoy se viven como eventos culturales y turísticos, conservan el simbolismo del miedo y la transgresión que dio origen a la leyenda.

TG