MUSA: Un invierno para recorrer el arte

Durante el periodo vacacional de invierno, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) se transforma en un punto de encuentro para quienes buscan acercarse al arte desde distintas miradas y sensibilidades. Con siete exposiciones vigentes, además de los emblemáticos murales de José Clemente Orozco que habitan su arquitectura, el recinto universitario abre sus puertas como un espacio de contemplación, experiencia y reflexión.

El MUSA permanecerá cerrado los días 24 y 25 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026. El 31 de diciembre abrirá de 10:00 a 15:00 horas, mientras que el resto del periodo vacacional mantendrá su horario habitual: de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, y domingos, de 10:00 a 15:00 horas. La entrada es gratuita, lo que lo convierte en una opción accesible para públicos de todas las edades.

“Fábulas fantásticas” reúne piezas donde lo maravilloso y lo imaginario dialogan a través de realidades alternas. CORTESÍA

Entre las exposiciones que dialogan con lo imaginario se encuentra “Fábulas fantásticas. Colección Museo de Arte Moderno”, una muestra que invita a cruzar el umbral de lo maravilloso a través de obras donde conviven seres irreales, atmósferas extrañas y realidades alternas. La exposición, presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Museo de Arte Moderno, en colaboración con el MUSA, estará abierta hasta el 4 de enero de 2026.

La experiencia sensorial se amplía con “Espacio onírico. Un viaje inmersivo por la creatividad digital de Cataluña”, exposición que forma parte del Programa de Artes Visuales de Barcelona, ciudad Invitada de Honor de la FIL Guadalajara 2025. Seis artistas y estudios catalanes proponen un recorrido envolvente a través de proyecciones de gran innovación visual y sonora, donde el espectador se sumerge en universos digitales que apelan a la imaginación y los sentidos. Esta muestra concluye el 8 de enero de 2026.

“Ceguera voluntaria” es una exposición que reflexiona sobre la indiferencia ante la desaparición de personas en México. CORTESÍA

Desde una perspectiva crítica y social, “Ceguera voluntaria” plantea una reflexión sobre la indiferencia frente a la problemática de las personas desaparecidas en México. Resultado de una residencia artística guiada por la creadora Claudia Rodríguez, la exposición reúne réplicas de prendas de vestir y calzado elaboradas por los participantes con materiales como yeso, barro y cemento, objetos que aluden a la ausencia y la memoria. Podrá visitarse hasta el 18 de enero de 2026.

Butacas intervenidas que llevan el teatro al museo. CORTESÍA

El cruce entre artes visuales y escénicas se manifiesta en la exhibición de las butacas intervenidas para los Premios del Público a las Artes Escénicas, realizada en colaboración con la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Cada pieza fue transformada por un artista, otorgándole identidad propia y convirtiéndola en un objeto artístico que dialoga con el teatro y sus públicos. La muestra también permanecerá hasta el 18 de enero de 2026.

“Doncella • Madre • Sabia”, un diálogo visual sobre lo femenino. CORTESÍA

Por su parte, “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman” ofrece un recorrido por más de 40 obras de artistas jaliscienses que abordan distintas representaciones y simbolismos de lo femenino. La exposición da a conocer parte del acervo reunido por la doctora y filántropa estadounidense Pyrrha Gladys Grodman, actualmente bajo resguardo del MUSA, y cuenta con la colaboración de la University of Guadalajara Foundation / USA. Estará abierta hasta el 8 de febrero de 2026.

Finalmente, “Los libros de Barcelona. Diseño y edición” pone el acento en la relevancia histórica y contemporánea de la producción editorial de esa ciudad, destacando su dinamismo creativo desde los orígenes de la imprenta hasta la actualidad. La muestra subraya el libro como objeto cultural, visual y de pensamiento, y complementa la oferta del museo durante esta temporada.