Anna Gual: lo oculto vuelve a decirse

La escritora catalana Anna Gual (1986) presenta una traducción al español de su más reciente poemario, “Las ocultaciones” (Vaso Roto Ediciones, 2025), obra que en 2022 fue galardonada con el Premio Miquel de Palol de Poesía.

Ahora, con la traducción al español realizada por el editor Joan de la Vega, Gual se reconecta con este libro y con aquellas obsesiones ocultas y lo innombrable que atraviesa la existencia humana plasmadas en su obra original.

En entrevista, Gual destaca el trabajo realizado por De la Vega, y expresa que cada traducción realizada en esta edición se siente como una reelaboración de sus poemas, pero que sea al español le da un cierto sentimiento de cercanía.

“Cada traducción, al final, es como una reestructura del poema original, ya sea en castellano, italiano o francés; sí que es cierto que en Cataluña somos bilingües porque hablamos catalán y castellano, son dos idiomas oficiales y los hablamos, no siento al español tan lejano como lo haría con otros idiomas a los que ha sido traducido el libro”, refiere la poeta.

Gual, catalanohablante de nacimiento, explica que prefirió que alguien más realizara esta traducción, a pesar de también hablar español. “El catalán es mi lengua materna, y aunque hablo castellano no me siento tan cómoda como otras personas que han nacido hablando este idioma; es bonito ver cómo ha pasado cada poema a través de otra mirada, creo que (De la Vega) ha llevado el poema a otro lugar, no es una traducción literal, me gustan las elecciones que se han tomado en esta traducción”.

Acerca de la edición del libro, la escritora celebró la decisión de la editorial de colocar primero el poema en su idioma original y luego la traducción. “Es valiente por parte de una editorial respetar la lengua original, sobre todo en la poesía, que puede ser muy críptica, que esconde cosas, que tiene el objetivo de dejarte pensando sobre lo que acabas de leer”, señala.

La escritora catalana, quien ha publicado ocho libros de poesía, entre estos “Implosions” (2008), y “Ameba” (2020), dice sentirse conectada todavía con las temáticas de su más reciente obra, a casi cuatro años de su publicación.

“Me siento conectada todavía con mi último libro. En Cataluña ya no presento el libro, es cierto, pero la traducción me permitió viajar a México a la FIL Guadalajara a presentarlo y regresar a él, ha sido como viajar al pasado. Mi primer libro salió hace 15 años y me parece bonito y curioso que esos primeros temas siguen presentes”, abunda Gual.

¿Cuáles son esos temas a los que siempre regresas?, se le preguntó a la escritora, y respondió que en su mayoría aquellos temas que recurren en su obra son la soledad, lo oculto, lo invisible y la propia poética. “Esa constante es la soledad, la identidad, la parte oculta que hay en ella, también el cuerpo, la naturaleza, porque somos naturaleza a pesar de habitar en grandes urbes, finalmente creo que la poesía también le pertenece a la naturaleza”.

Para la autora, la poesía es una herramienta luminosa que encuentra lo oculto en la oscuridad. “Es como una linterna en la frente, es entrar a una cueva e intentar encontrar espacios ocultos y escondidos, es entender que hay en esa oscuridad. Es también una forma de salirse del yo, hablar del otro sin colocar al yo antes que ese otro”, explica.

Gual adelanta que ya finalizó su nuevo poemario, en el que les dará voz a los animales y en el que reflexionará sobre los elementos naturales de la Tierra, mismo que será publicado en 2026.