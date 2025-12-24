Museos tendrán sus puertas abiertas esta temporada

Durante el periodo vacacional decembrino, los museos de Jalisco ampliaron y ajustaron sus horarios con el objetivo de facilitar el acceso del público a la oferta cultural del estado hasta el 6 de enero de 2026. El Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco informó que diversos recintos permanecerán abiertos en días clave, con entrada libre en la mayoría de los casos, lo que los convierte en una alternativa para quienes permanecen en la ciudad o visitan la entidad durante estas fechas.

En Guadalajara, el Ex Convento del Carmen, el Museo Palacio de Gobierno y el Centro Cultural J.J. González Gallo, en Chapala, abrirán viernes y sábado de 11:00 a 17:00 horas, y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

En Tlaquepaque, el Museo Regional de la Cerámica operará viernes, sábado y domingo de 11:00 a 17:00 horas, también con acceso gratuito. Por su parte, el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, en Magdalena, ofrecerá uno de los horarios más amplios: de martes a domingo, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas, con cierre únicamente el 25 de diciembre y el 1 de enero.

En la zona arqueológica de Teuchitlán, el Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand abrirá martes, viernes, sábado y domingo de 9:00 a 17:00 horas. En Zapopan, Jalisco Paseo Interactivo atenderá de 10:00 a 18:00 horas, mientras que Tequila Lab abrirá de 11:00 a 17:00 horas.

Autoridades culturales recomendaron al público consultar previamente los horarios y cierres específicos, ya que algunos recintos permanecerán cerrados durante el periodo vacacional.