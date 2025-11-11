José Carlos Díaz, mexicano y principal curador de arte de Miami

José Carlos Díaz , hijo de familia mexicana, nacido en Miami, Estados Unidos, es el nuevo curador jefe del Pérez Art Museum de Miami (PAMM) . El especialista asume como un desafío su nuevo puesto en el museo, una colección permanente de unas tres mil obras de arte moderno y contemporáneo, con lo que se ha convertido en el recinto artístico más emblemático de Florida.

Díaz considera que es " un honor regresar " a su ciudad natal tras haber sido subdirector de arte en el Seattle Art Museum (SAM) y curador jefe del Andy Warhol Museum de Pittsburgh , pues percibe que el panorama cultural de la ciudad de Florida ha crecido en las últimas dos décadas.

El curador, quien busca que " el arte sea accesible para la mayor cantidad posible de personas ", relata que hace 20 años el barrio artístico de Wynwood en Miami era " solamente edificios vacíos ", pero ahora es un emblema de arte urbano con murales de grafiti y galerías contemporáneas que se ha sumado al exclusivo Distrito de Diseño.

Lee también: Escuela de Artes reconoce a su nueva generación de mediadores culturales

Con ello, el " mundo del arte " de Miami es ahora " internacionalmente reconocido ", aspecto que Díaz destaca como una plataforma que puede unir a artistas latinos de Estados Unidos, latinoamericanos y caribeños con creadores de otras latitudes.

" Siempre hay visitantes en Miami que están interesados en la comida, la moda, el diseño y el arte [...] tenemos todo ", menciona el curador jefe del museo con 40 años de historia que celebra 12 en su sede actual.

Plataforma mundial para artistas latinos

La visión de Díaz es incrementar el acervo al visitar estudios de artistas emergentes, así como apoyar el debut de creadores y desarrollar exposiciones del museo al aprovechar su "colección internacional" que " tiene bastantes artistas que están representando al sur de Florida, el Caribe y a Sudamérica ".

" Quiero organizar exposiciones que tienen narrativas nuevas, pero también artistas que puede ser la primera vez que van a tener una exposición, un gran solo aquí en Miami, pero la cosa es que es un museo, que es conocido mundial, es un museo con representación de artistas de todo el mundo ", afirmó.

Te recomendamos: Centro de la Imagen lanza nueva edición de Bienal de Fotografía en CDMX

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF