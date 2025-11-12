La escritora nicaragüense Gioconda Belli alzó la voz, ayer, desde el Palacio de Bellas Artes al recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español, galardón que reconoció su trayectoria poética y narrativa.

En un discurso cargado de emoción y memoria, la autora lamentó la situación política de su país y criticó duramente al régimen de Daniel Ortega, al que calificó como “una dictadura peor que la de Somoza”.

“Todavía hay quienes los apoyan, a pesar de los crímenes y violaciones de los derechos humanos ampliamente documentados. Mi país ha vuelto a ser una dictadura, igual o peor que la de Somoza”, expresó ante un auditorio conmovido.

Belli, despojada de su nacionalidad por el gobierno nicaragüense, aprovechó la ceremonia para hacer un llamado a la conciencia regional. “Espero que México recupere la mirada solidaria y comprenda que no hay soberanía cuando no se sostiene en la voluntad popular”, dijo, en uno de los momentos más aplaudidos.

El jurado, que votó por unanimidad su elección, destacó la “capacidad de renovación de la poesía hispanoamericana” de Belli, así como “la fuerza de su diálogo entre sociedad, historia y literatura”, donde confluyen la reflexión íntima y la memoria colectiva.

La autora recordó también a Sergio Ramírez, compatriota suyo y ganador previo del mismo premio, quien al igual que ella fue expulsado de Nicaragua. “Hemos sido víctimas de los abusos de poder y de la manipulación de la justicia. Hemos visto cómo se malversó el recuerdo de aquella revolución a la que nos entregamos”, expresó con visible tristeza.

En un tono más personal, Belli evocó su admiración por Carlos Fuentes, de quien fue lectora temprana. “Fue un gran mago de las palabras, un hombre comprometido con su tiempo, capaz de encontrar en la historia las respuestas que nos permiten como latinoamericanos reconocernos en una identidad común”, afirmó. Con voz firme, Belli cerró su discurso reafirmando su compromiso con la palabra y la libertad: “Nos pueden quitar la patria, pero nunca las palabras”.

CT